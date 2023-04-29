29 апреля 2023
28 апреля 2023

Пермский губернатор Махонин поблагодарил пожарных за ежедневные подвиги

© Служба новостей «URA.RU»
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Первое заседание общественной палаты Пермского края VI созыва. Пермь, махонин дмитрий
Махонин поблагодарил пожарных за храбрость Фото:

В среднем пожарные Пермского округа выезжают на тушение пожаров и различные аварийные ситуации более 400 раз в год. В День пожарной охраны герои желают коллегам исключительной храбрости. Об этом губернатор Прикамья Дмитрий Махонин написал в своем telegram-канале.

«Молодые парни Ян Ленковский и Тимофей Гостюхин из пожарной части №133 ГКУ „6 отряд противопожарной службы Пермского края“, спасли человека из горящей квартиры многоэтажки. За это они награждены медалями МЧС России „За спасение на пожаре“», — написал в посте Махонин.

Видимость была на нуле, но благодаря грамотным и решительным действиям Яна Ленковского и Тимофея Гостюхина трагедии удалось избежать. «В пожарной охране Прикамья служат храбрые люди. Спасибо вам за ежедневные подвиги!» — написал Махонин в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае зарегистрировали 19 пожаров только за одни сутки — 28 апреля. Основной причиной возникновения пожаров стало неосторожное обращение с огнем.

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В среднем пожарные Пермского округа выезжают на тушение пожаров и различные аварийные ситуации более 400 раз в год. В День пожарной охраны герои желают коллегам исключительной храбрости. Об этом губернатор Прикамья Дмитрий Махонин написал в своем telegram-канале. «Молодые парни Ян Ленковский и Тимофей Гостюхин из пожарной части №133 ГКУ „6 отряд противопожарной службы Пермского края“, спасли человека из горящей квартиры многоэтажки. За это они награждены медалями МЧС России „За спасение на пожаре“», — написал в посте Махонин. Видимость была на нуле, но благодаря грамотным и решительным действиям Яна Ленковского и Тимофея Гостюхина трагедии удалось избежать. «В пожарной охране Прикамья служат храбрые люди. Спасибо вам за ежедневные подвиги!» — написал Махонин в своем telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае зарегистрировали 19 пожаров только за одни сутки — 28 апреля. Основной причиной возникновения пожаров стало неосторожное обращение с огнем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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