Пермский губернатор Махонин поблагодарил пожарных за ежедневные подвиги

В среднем пожарные Пермского округа выезжают на тушение пожаров и различные аварийные ситуации более 400 раз в год. В День пожарной охраны герои желают коллегам исключительной храбрости. Об этом губернатор Прикамья Дмитрий Махонин написал в своем telegram-канале.
«Молодые парни Ян Ленковский и Тимофей Гостюхин из пожарной части №133 ГКУ „6 отряд противопожарной службы Пермского края“, спасли человека из горящей квартиры многоэтажки. За это они награждены медалями МЧС России „За спасение на пожаре“», — написал в посте Махонин.
Видимость была на нуле, но благодаря грамотным и решительным действиям Яна Ленковского и Тимофея Гостюхина трагедии удалось избежать. «В пожарной охране Прикамья служат храбрые люди. Спасибо вам за ежедневные подвиги!» — написал Махонин в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае зарегистрировали 19 пожаров только за одни сутки — 28 апреля. Основной причиной возникновения пожаров стало неосторожное обращение с огнем.
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