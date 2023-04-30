Жители ЯНАО собрали более 3,5 миллионов в поддержку участников СВО

01 мая 2023 в 20:35 Размер текста - 17 +

На собранные средства приобретут оборудование и медикаменты участникам СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Новом Уренгое (ЯНАО) во время благотворительного марафона «Сердце цвета хаки» было собрано более 3,5 миллионов рублей на покупку оборудования и медикаментов военнослужащим в зону СВО. О результатах мероприятия сообщается в официальном telegram-канале образовательного учреждения «Академия талантов». «Сегодня в 17 школе прошли финальные мероприятия марафона. На протяжении всего марафона велся сбор средств. По предварительным данным на данный момент удалось собрать более 3,5 миллионов рублей. Собранная сумма будет направлена на покупку спецоборудования и медикаментов для участников СВО», — говорится в сообщении. Марафон стартовал 14 апреля. Среди итогов: 100 организаций пополнили счет марафона, 300 человек внесли вклад частными переводами, 44 соорганизатора из числа предприятий города. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) 1 мая пройдет благотворительный марафон в поддержку участников СВО. Программа марафона будет насыщенна: концерт детских творческих коллективов, мастер-классы по плетению сетей и изготовлению окопных свечей, выставка-продажа сувениров, спортивные состязания, полевая кухня и психологический тренинг.

В Новом Уренгое (ЯНАО) во время благотворительного марафона «Сердце цвета хаки» было собрано более 3,5 миллионов рублей на покупку оборудования и медикаментов военнослужащим в зону СВО. О результатах мероприятия сообщается в официальном telegram-канале образовательного учреждения «Академия талантов». «Сегодня в 17 школе прошли финальные мероприятия марафона. На протяжении всего марафона велся сбор средств. По предварительным данным на данный момент удалось собрать более 3,5 миллионов рублей. Собранная сумма будет направлена на покупку спецоборудования и медикаментов для участников СВО», — говорится в сообщении. Марафон стартовал 14 апреля. Среди итогов: 100 организаций пополнили счет марафона, 300 человек внесли вклад частными переводами, 44 соорганизатора из числа предприятий города. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) 1 мая пройдет благотворительный марафон в поддержку участников СВО. Программа марафона будет насыщенна: концерт детских творческих коллективов, мастер-классы по плетению сетей и изготовлению окопных свечей, выставка-продажа сувениров, спортивные состязания, полевая кухня и психологический тренинг.