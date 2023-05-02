Марочко: Киев попытается омрачить празднование Дня Победы наступлением

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Вооруженные силы Украины.stock, ВСУ, stock
ВСУ планируют воспользоваться хорошей погодой, считает Марочко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ в ближайшее время могут осуществить ряд провокаций, чтобы омрачить празднование 9 Мая в России. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В настоящее время в зоне проведения СВО наблюдается накопление противником резервов материально-технических средств, формирование ударных групп и другие подготовительные мероприятия для масштабных контрнаступательных действий», — написал Марочко в своем telegram-канале. По его мнению, ВСУ планируют воспользоваться хорошей погодой, которая ожидается к концу недели.

«В конце этой — начале следующей недели сохраняется большая вероятность возобновления Украиной активной фазы действий наступательного характера. С высокой долей вероятности противник попытается омрачить празднование 9 Мая», — подчеркнул Марочко.

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ВСУ в ближайшее время могут осуществить ряд провокаций, чтобы омрачить празднование 9 Мая в России. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «В настоящее время в зоне проведения СВО наблюдается накопление противником резервов материально-технических средств, формирование ударных групп и другие подготовительные мероприятия для масштабных контрнаступательных действий», — написал Марочко в своем telegram-канале. По его мнению, ВСУ планируют воспользоваться хорошей погодой, которая ожидается к концу недели. «В конце этой — начале следующей недели сохраняется большая вероятность возобновления Украиной активной фазы действий наступательного характера. С высокой долей вероятности противник попытается омрачить празднование 9 Мая», — подчеркнул Марочко.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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