01 мая 2023

Названо имя ведущего Дня Победы в Екатеринбурге

Ведущим Дня Победы в Екатеринбурге станет актер Сергей Холмогоров
© Служба новостей «URA.RU»
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Гала-концерт в честь празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Екатеринбург , концерт, концерт на улице
Екатеринбуржцев ждет программа, посвященная подвигам уральцев в годы ВОВ Фото:

Актер Сергей Холмогоров, который сыграл в картинах «Триггер», «Донбасс. Окраина» Рената Давлетьярова, «Папы» с Сергеем Безруковым и Дмитрием Нагиевым и «Двенадцать» Никиты Михалкова, станет ведущим Дня Победы в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказали в Фонде святой Екатерины.

«Актер театра и кино Сергей Холмогоров, за плечами которого роли в более чем 250 фильмах и сериалах, станет ведущим концерта в День Победы», — сообщили в пресс-службе. Помимо Холмогорова на сцену также выйдут известные екатеринбуржцы, которые будут выступать, читать стихи и петь песни.

Автором концертной программы стал Роман Постовалов, который вложил в основу концерта «Дорога к Победе» исторические факты о подвиге, характере и особой роли уральцев и тех, кто оказался на Урале во время эвакуации. «В годы Великой Отечественной войны наш город стал местом спасения для экспонатов Эрмитажа, который уже в мирное время оставил часть коллекции в Екатеринбурге в знак благодарности за вклад в сохранение культуры. Схожая ситуация была с МХАТом и писателями. Для нас эти факты стали отправной точкой для создания программы Дня Победы», — заявил Постовалов.

Ранее стало известно, что певец Shaman (Ярослав Дронов) станет одним из хедлайнеров праздничного концерта в День Победы в Екатеринбурге. Также вместе с ним на сцену поднимутся певец Владимир Пресняков и поп-певица Наталья Подольская. Концерт начнется в 18:30 в Историческом сквере Екатеринбурга

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Актер Сергей Холмогоров, который сыграл в картинах «Триггер», «Донбасс. Окраина» Рената Давлетьярова, «Папы» с Сергеем Безруковым и Дмитрием Нагиевым и «Двенадцать» Никиты Михалкова, станет ведущим Дня Победы в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказали в Фонде святой Екатерины. «Актер театра и кино Сергей Холмогоров, за плечами которого роли в более чем 250 фильмах и сериалах, станет ведущим концерта в День Победы», — сообщили в пресс-службе. Помимо Холмогорова на сцену также выйдут известные екатеринбуржцы, которые будут выступать, читать стихи и петь песни. Автором концертной программы стал Роман Постовалов, который вложил в основу концерта «Дорога к Победе» исторические факты о подвиге, характере и особой роли уральцев и тех, кто оказался на Урале во время эвакуации. «В годы Великой Отечественной войны наш город стал местом спасения для экспонатов Эрмитажа, который уже в мирное время оставил часть коллекции в Екатеринбурге в знак благодарности за вклад в сохранение культуры. Схожая ситуация была с МХАТом и писателями. Для нас эти факты стали отправной точкой для создания программы Дня Победы», — заявил Постовалов. Ранее стало известно, что певец Shaman (Ярослав Дронов) станет одним из хедлайнеров праздничного концерта в День Победы в Екатеринбурге. Также вместе с ним на сцену поднимутся певец Владимир Пресняков и поп-певица Наталья Подольская. Концерт начнется в 18:30 в Историческом сквере Екатеринбурга
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