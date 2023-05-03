03 мая 2023

В автобусах ХМАО ввели оплату проезда по QR-коду

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусы и автобусные остановки. Сургут, общественный транспорт, салон автобуса, оплата проезда, пассажиры
Новую систему оплаты тестируют на трех автобусах в Нижневартовске Фото:

В общественном транспорте Нижневартовска (ХМАО) ввели оплату по QR-коду. В ПАТП-2 корреспонденту URA.RU пояснили, что новую систему оплаты проезда тестируют на трех автобусах.

«В тестовом режиме на трех автобусах размещены QR-коды для оплаты проезда. После тестирования будет решаться вопрос о внедрении новой системы оплаты на другие автобусы», — сообщили в ПАТП-2.

Для оплаты проезда нужно скачать приложение «Ваш билет» на смартфон, зарегистрироваться в нем и пополнить баланс онлайн — картой или через СБП. При поездке достаточно отсканировать QR-код, размещенный в автобусе, и получить электронный билет.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске при поддержке властей округа реализуется проект модернизации общественного транспорта. Муниципалитет выбрали в качестве пилотной площадки.

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В общественном транспорте Нижневартовска (ХМАО) ввели оплату по QR-коду. В ПАТП-2 корреспонденту URA.RU пояснили, что новую систему оплаты проезда тестируют на трех автобусах. «В тестовом режиме на трех автобусах размещены QR-коды для оплаты проезда. После тестирования будет решаться вопрос о внедрении новой системы оплаты на другие автобусы», — сообщили в ПАТП-2. Для оплаты проезда нужно скачать приложение «Ваш билет» на смартфон, зарегистрироваться в нем и пополнить баланс онлайн — картой или через СБП. При поездке достаточно отсканировать QR-код, размещенный в автобусе, и получить электронный билет. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске при поддержке властей округа реализуется проект модернизации общественного транспорта. Муниципалитет выбрали в качестве пилотной площадки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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