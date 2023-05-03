В автобусах ХМАО ввели оплату проезда по QR-коду

04 мая 2023 в 16:02 Размер текста - 17 +

Новую систему оплаты тестируют на трех автобусах в Нижневартовске Фото: Алексей Андронов © URA.RU В общественном транспорте Нижневартовска (ХМАО) ввели оплату по QR-коду. В ПАТП-2 корреспонденту URA.RU пояснили, что новую систему оплаты проезда тестируют на трех автобусах. «В тестовом режиме на трех автобусах размещены QR-коды для оплаты проезда. После тестирования будет решаться вопрос о внедрении новой системы оплаты на другие автобусы», — сообщили в ПАТП-2. Для оплаты проезда нужно скачать приложение «Ваш билет» на смартфон, зарегистрироваться в нем и пополнить баланс онлайн — картой или через СБП. При поездке достаточно отсканировать QR-код, размещенный в автобусе, и получить электронный билет. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске при поддержке властей округа реализуется проект модернизации общественного транспорта. Муниципалитет выбрали в качестве пилотной площадки.

В общественном транспорте Нижневартовска (ХМАО) ввели оплату по QR-коду. В ПАТП-2 корреспонденту URA.RU пояснили, что новую систему оплаты проезда тестируют на трех автобусах. «В тестовом режиме на трех автобусах размещены QR-коды для оплаты проезда. После тестирования будет решаться вопрос о внедрении новой системы оплаты на другие автобусы», — сообщили в ПАТП-2. Для оплаты проезда нужно скачать приложение «Ваш билет» на смартфон, зарегистрироваться в нем и пополнить баланс онлайн — картой или через СБП. При поездке достаточно отсканировать QR-код, размещенный в автобусе, и получить электронный билет. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске при поддержке властей округа реализуется проект модернизации общественного транспорта. Муниципалитет выбрали в качестве пилотной площадки.