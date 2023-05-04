Ночные пожары испортили репутацию будущему спикеру гордумы Тюмени

05 мая 2023 в 16:28 Размер текста - 17 +

Пожары поставили под сомнение депутатство главы района Светланы Ивановой Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Ночные пожары испортили репутацию потенциального спикера гордумы и нынешней главы Тюменского района Светланы Ивановой. В тюменской политтусовке уверены, что шансы Ивановой на избрание резко уменьшились. «По отчетам администрации района все было хорошо, однако на практике выяснилось, что район к масштабным пожарам оказался не готов. Сгорели десятки домов, а жителей Успенки и вовсе пришлось эвакуировать. Теперь по ее кандидатуре остается ждать сигнала от внутренней политики», — поделился источник агентства. Пожар в селе Успенка случился в ночь с 4 на 5 мая. Происшествием занялись СК РФ, а также прокуратура Тюменской области. Сгорели 13 домов. С места пожара эвакуировали 79 человек. В тюменской политике председателю Тюменского района Светлане Ивановой прочили кресло спикера городской думы. Чиновница заявилась на праймериз «Единой России».

Ночные пожары испортили репутацию потенциального спикера гордумы и нынешней главы Тюменского района Светланы Ивановой. В тюменской политтусовке уверены, что шансы Ивановой на избрание резко уменьшились. «По отчетам администрации района все было хорошо, однако на практике выяснилось, что район к масштабным пожарам оказался не готов. Сгорели десятки домов, а жителей Успенки и вовсе пришлось эвакуировать. Теперь по ее кандидатуре остается ждать сигнала от внутренней политики», — поделился источник агентства. Пожар в селе Успенка случился в ночь с 4 на 5 мая. Происшествием занялись СК РФ, а также прокуратура Тюменской области. Сгорели 13 домов. С места пожара эвакуировали 79 человек. В тюменской политике председателю Тюменского района Светлане Ивановой прочили кресло спикера городской думы. Чиновница заявилась на праймериз «Единой России».