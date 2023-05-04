04 мая 2023

Ночные пожары испортили репутацию будущему спикеру гордумы Тюмени

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Посещение ВРИО губернатора Александра Моора строительной площадки Doorhan и открытие спортивной площадки в поселке Московский. Тюмень, иванова светлана
Пожары поставили под сомнение депутатство главы района Светланы Ивановой Фото:

Ночные пожары испортили репутацию потенциального спикера гордумы и нынешней главы Тюменского района Светланы Ивановой. В тюменской политтусовке уверены, что шансы Ивановой на избрание резко уменьшились.

«По отчетам администрации района все было хорошо, однако на практике выяснилось, что район к масштабным пожарам оказался не готов. Сгорели десятки домов, а жителей Успенки и вовсе пришлось эвакуировать. Теперь по ее кандидатуре остается ждать сигнала от внутренней политики», — поделился источник агентства.

Пожар в селе Успенка случился в ночь с 4 на 5 мая. Происшествием занялись СК РФ, а также прокуратура Тюменской области. Сгорели 13 домов. С места пожара эвакуировали 79 человек. В тюменской политике председателю Тюменского района Светлане Ивановой прочили кресло спикера городской думы. Чиновница заявилась на праймериз «Единой России».

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Ночные пожары испортили репутацию потенциального спикера гордумы и нынешней главы Тюменского района Светланы Ивановой. В тюменской политтусовке уверены, что шансы Ивановой на избрание резко уменьшились. «По отчетам администрации района все было хорошо, однако на практике выяснилось, что район к масштабным пожарам оказался не готов. Сгорели десятки домов, а жителей Успенки и вовсе пришлось эвакуировать. Теперь по ее кандидатуре остается ждать сигнала от внутренней политики», — поделился источник агентства. Пожар в селе Успенка случился в ночь с 4 на 5 мая. Происшествием занялись СК РФ, а также прокуратура Тюменской области. Сгорели 13 домов. С места пожара эвакуировали 79 человек. В тюменской политике председателю Тюменского района Светлане Ивановой прочили кресло спикера городской думы. Чиновница заявилась на праймериз «Единой России».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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