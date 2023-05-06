06 мая 2023
05 мая 2023

В Сургуте при разборе завалов после пожара нашли тело женщины

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара в деревне Логоушка. Курган, задымление, дым, последствия пожара, погарельцы, деревня логоушка
Причины смерти женщины устанавливаются Фото:

В Сургуте (ХМАО) в результате разбора завалов после пожара, произошедшего накануне в частном секторе, нашли тело женщины. В пресс-службе управления МВД по ХМАО-Югре корреспонденту URA.RU сообщили, что назначено вскрытие для установления причин смерти.

«В Сургуте при разборе завалов после пожара в частном секторе обнаружено тело женщины 1977 года рождения. Для выяснения причины смерти назначено вскрытие», — сообщили в пресс-службе полиции ХМАО. В ведомстве отметили, что район является неблагополучным.

Ранее URA.RU сообщало, что пожарные нашли обгоревший труп женщины при тушении возгорания в районе кладбища в селе Куваши (Златоуст, Челябинская область). Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

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В Сургуте (ХМАО) в результате разбора завалов после пожара, произошедшего накануне в частном секторе, нашли тело женщины. В пресс-службе управления МВД по ХМАО-Югре корреспонденту URA.RU сообщили, что назначено вскрытие для установления причин смерти. «В Сургуте при разборе завалов после пожара в частном секторе обнаружено тело женщины 1977 года рождения. Для выяснения причины смерти назначено вскрытие», — сообщили в пресс-службе полиции ХМАО. В ведомстве отметили, что район является неблагополучным. Ранее URA.RU сообщало, что пожарные нашли обгоревший труп женщины при тушении возгорания в районе кладбища в селе Куваши (Златоуст, Челябинская область). Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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