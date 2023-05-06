В Сургуте при разборе завалов после пожара нашли тело женщины

07 мая 2023 в 16:56 Размер текста - 17 +

Причины смерти женщины устанавливаются Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургуте (ХМАО) в результате разбора завалов после пожара, произошедшего накануне в частном секторе, нашли тело женщины. В пресс-службе управления МВД по ХМАО-Югре корреспонденту URA.RU сообщили, что назначено вскрытие для установления причин смерти. «В Сургуте при разборе завалов после пожара в частном секторе обнаружено тело женщины 1977 года рождения. Для выяснения причины смерти назначено вскрытие», — сообщили в пресс-службе полиции ХМАО. В ведомстве отметили, что район является неблагополучным. Ранее URA.RU сообщало, что пожарные нашли обгоревший труп женщины при тушении возгорания в районе кладбища в селе Куваши (Златоуст, Челябинская область). Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

В Сургуте (ХМАО) в результате разбора завалов после пожара, произошедшего накануне в частном секторе, нашли тело женщины. В пресс-службе управления МВД по ХМАО-Югре корреспонденту URA.RU сообщили, что назначено вскрытие для установления причин смерти. «В Сургуте при разборе завалов после пожара в частном секторе обнаружено тело женщины 1977 года рождения. Для выяснения причины смерти назначено вскрытие», — сообщили в пресс-службе полиции ХМАО. В ведомстве отметили, что район является неблагополучным. Ранее URA.RU сообщало, что пожарные нашли обгоревший труп женщины при тушении возгорания в районе кладбища в селе Куваши (Златоуст, Челябинская область). Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.