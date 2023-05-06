06 мая 2023

Труп женщины найден при тушении пожара в районе кладбища под Златоустом

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ЧП по ул.Щербакова 36. Пермь, следственный комитет, следователь, ск, преступление
Следственный комитет возбудил дело по статье об убийстве после обнаружения тела Фото:

Пожарные нашли обгоревший труп женщины при тушении возгорания в районе кладбища в селе Куваши (Златоуст, Челябинская область). Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«Сообщение поступило от дежурного пожарной части. При тушении пожара в районе кладбища по улице Октябрьской поселка Куваши 6 мая был найден обгоревший труп неизвестной женщины», — рассказал источник URA.RU.

На месте пожара были найдены две пластиковые бутылки, фрагменты ткани и цепочка. По факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Личность погибшей и причины смерти устанавливаются. Редакция URA.RU запросила комментарий в СУ СКР по Челябинской области.

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Пожарные нашли обгоревший труп женщины при тушении возгорания в районе кладбища в селе Куваши (Златоуст, Челябинская область). Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. «Сообщение поступило от дежурного пожарной части. При тушении пожара в районе кладбища по улице Октябрьской поселка Куваши 6 мая был найден обгоревший труп неизвестной женщины», — рассказал источник URA.RU. На месте пожара были найдены две пластиковые бутылки, фрагменты ткани и цепочка. По факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Личность погибшей и причины смерти устанавливаются. Редакция URA.RU запросила комментарий в СУ СКР по Челябинской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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