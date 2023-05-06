Труп женщины найден при тушении пожара в районе кладбища под Златоустом

07 мая 2023 в 14:56 Размер текста - 17 +

Следственный комитет возбудил дело по статье об убийстве после обнаружения тела Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пожарные нашли обгоревший труп женщины при тушении возгорания в районе кладбища в селе Куваши (Златоуст, Челябинская область). Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. «Сообщение поступило от дежурного пожарной части. При тушении пожара в районе кладбища по улице Октябрьской поселка Куваши 6 мая был найден обгоревший труп неизвестной женщины», — рассказал источник URA.RU. На месте пожара были найдены две пластиковые бутылки, фрагменты ткани и цепочка. По факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Личность погибшей и причины смерти устанавливаются. Редакция URA.RU запросила комментарий в СУ СКР по Челябинской области.

Пожарные нашли обгоревший труп женщины при тушении возгорания в районе кладбища в селе Куваши (Златоуст, Челябинская область). Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. «Сообщение поступило от дежурного пожарной части. При тушении пожара в районе кладбища по улице Октябрьской поселка Куваши 6 мая был найден обгоревший труп неизвестной женщины», — рассказал источник URA.RU. На месте пожара были найдены две пластиковые бутылки, фрагменты ткани и цепочка. По факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Личность погибшей и причины смерти устанавливаются. Редакция URA.RU запросила комментарий в СУ СКР по Челябинской области.