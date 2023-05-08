В Сургуте почти 1000 ребят пришли на встречу с Героями России. Фото

08 мая 2023 в 23:45 Размер текста - 17 +

Встречи приурочены празднованию Дня Победы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сургут (ХМАО) для проведения встреч в честь празднования Дня Победы посетили Герои России: Владимир Алимов, Сергей Тулин и Рафик Исханов. В своем официальном telegram-канале глава муниципалитета Андрей Филатов поделился, что мероприятие посетило более 800 человек. «Встретился с Героями России, посетившими Сургут ко Дню Победы. Владимир Алимов, заслуженный военный летчик РФ, Сергей Тулин, генерал-майор воздушно-десантных войск и Рафик Исханов, летчик-снайпер. <…> Более 800 ребят посетили сегодня эти встречи», — сообщил Филатов. На встрече с главой Сургута Герои России поделились впечатлениями от общения со школьниками, студентами и спортсменами. Они отметили, что сургутские подростки и молодежь отличаются открытостью, искренностью и активной жизненной позицией. Ранее URA.RU сообщало, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков планирует встретить День Победы в зоне СВО. Он привез на передовую груз с посылками и медикаментами для бойцов из Югры. Владимир Алимов, Сергей Тулин и Рафик Исханов на встрече с главой Сургута telegram-канал Андрея Филатова

Сургут (ХМАО) для проведения встреч в честь празднования Дня Победы посетили Герои России: Владимир Алимов, Сергей Тулин и Рафик Исханов. В своем официальном telegram-канале глава муниципалитета Андрей Филатов поделился, что мероприятие посетило более 800 человек. «Встретился с Героями России, посетившими Сургут ко Дню Победы. Владимир Алимов, заслуженный военный летчик РФ, Сергей Тулин, генерал-майор воздушно-десантных войск и Рафик Исханов, летчик-снайпер. <…> Более 800 ребят посетили сегодня эти встречи», — сообщил Филатов. На встрече с главой Сургута Герои России поделились впечатлениями от общения со школьниками, студентами и спортсменами. Они отметили, что сургутские подростки и молодежь отличаются открытостью, искренностью и активной жизненной позицией. Ранее URA.RU сообщало, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков планирует встретить День Победы в зоне СВО. Он привез на передовую груз с посылками и медикаментами для бойцов из Югры.