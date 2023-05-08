08 мая 2023
07 мая 2023
06 мая 2023

В Сургуте почти 1000 ребят пришли на встречу с Героями России. Фото

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Дамир Юсупов в ТАСС. Екатеринбург, герой россии, юсупов дамир, звезда героя россии, медаль золотая звезда
Встречи приурочены празднованию Дня Победы Фото:

Сургут (ХМАО) для проведения встреч в честь празднования Дня Победы посетили Герои России: Владимир Алимов, Сергей Тулин и Рафик Исханов. В своем официальном telegram-канале глава муниципалитета Андрей Филатов поделился, что мероприятие посетило более 800 человек.

«Встретился с Героями России, посетившими Сургут ко Дню Победы. Владимир Алимов, заслуженный военный летчик РФ, Сергей Тулин, генерал-майор воздушно-десантных войск и Рафик Исханов, летчик-снайпер. <…> Более 800 ребят посетили сегодня эти встречи», — сообщил Филатов.

На встрече с главой Сургута Герои России поделились впечатлениями от общения со школьниками, студентами и спортсменами. Они отметили, что сургутские подростки и молодежь отличаются открытостью, искренностью и активной жизненной позицией.

Ранее URA.RU сообщало, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков планирует встретить День Победы в зоне СВО. Он привез на передовую груз с посылками и медикаментами для бойцов из Югры.

Владимир Алимов, Сергей Тулин и Рафик Исханов на встрече с главой Сургута
Владимир Алимов, Сергей Тулин и Рафик Исханов на встрече с главой Сургута

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Сургут (ХМАО) для проведения встреч в честь празднования Дня Победы посетили Герои России: Владимир Алимов, Сергей Тулин и Рафик Исханов. В своем официальном telegram-канале глава муниципалитета Андрей Филатов поделился, что мероприятие посетило более 800 человек. «Встретился с Героями России, посетившими Сургут ко Дню Победы. Владимир Алимов, заслуженный военный летчик РФ, Сергей Тулин, генерал-майор воздушно-десантных войск и Рафик Исханов, летчик-снайпер. <…> Более 800 ребят посетили сегодня эти встречи», — сообщил Филатов. На встрече с главой Сургута Герои России поделились впечатлениями от общения со школьниками, студентами и спортсменами. Они отметили, что сургутские подростки и молодежь отличаются открытостью, искренностью и активной жизненной позицией. Ранее URA.RU сообщало, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков планирует встретить День Победы в зоне СВО. Он привез на передовую груз с посылками и медикаментами для бойцов из Югры.
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