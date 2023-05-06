Сенатор от ХМАО рассказал, с кем будет встречать День Победы. Видео

Сенатор от ХМАО Исаков встретит День Победы в зоне СВО

07 мая 2023 в 20:17 Размер текста - 17 +

День Победы Исаков будет встречать вместе с бойцами из ХМАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков привез очередной груз с посылками и медикаментами в зону СВО. Политик в своем telegram-канале поделился, что встретит День Победы вместе с бойцами из Югры. «Великий праздник буду встречать с друзьями! Подъезжаем к границе Луганской народной республики. Совсем скоро встретимся с нашими друзьями — бойцами из Югры и передадим им этот чудо-аппарат (автомобиль — прим. URA.RU) и то, что внутри, включая медоборудование», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков во время поездки в зону СВО передал бойцам современный дрон, способный развивать скорость свыше 140 километров в час. Устройство попросил передать солдатам руководитель завода «Электромаш» Андрей Дубровский.

Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков привез очередной груз с посылками и медикаментами в зону СВО. Политик в своем telegram-канале поделился, что встретит День Победы вместе с бойцами из Югры. «Великий праздник буду встречать с друзьями! Подъезжаем к границе Луганской народной республики. Совсем скоро встретимся с нашими друзьями — бойцами из Югры и передадим им этот чудо-аппарат (автомобиль — прим. URA.RU) и то, что внутри, включая медоборудование», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков во время поездки в зону СВО передал бойцам современный дрон, способный развивать скорость свыше 140 километров в час. Устройство попросил передать солдатам руководитель завода «Электромаш» Андрей Дубровский.