06 мая 2023
05 мая 2023

Сенатор от ХМАО рассказал, с кем будет встречать День Победы. Видео

Сенатор от ХМАО Исаков встретит День Победы в зоне СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Красная площадь. Москва, семья, дети, день победы, город москва, 9 мая, красная площадь, спасская башня
День Победы Исаков будет встречать вместе с бойцами из ХМАО Фото:

Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков привез очередной груз с посылками и медикаментами в зону СВО. Политик в своем telegram-канале поделился, что встретит День Победы вместе с бойцами из Югры.

«Великий праздник буду встречать с друзьями! Подъезжаем к границе Луганской народной республики. Совсем скоро встретимся с нашими друзьями — бойцами из Югры и передадим им этот чудо-аппарат (автомобиль — прим. URA.RU) и то, что внутри, включая медоборудование», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков во время поездки в зону СВО передал бойцам современный дрон, способный развивать скорость свыше 140 километров в час. Устройство попросил передать солдатам руководитель завода «Электромаш» Андрей Дубровский.

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Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков привез очередной груз с посылками и медикаментами в зону СВО. Политик в своем telegram-канале поделился, что встретит День Победы вместе с бойцами из Югры. «Великий праздник буду встречать с друзьями! Подъезжаем к границе Луганской народной республики. Совсем скоро встретимся с нашими друзьями — бойцами из Югры и передадим им этот чудо-аппарат (автомобиль — прим. URA.RU) и то, что внутри, включая медоборудование», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков во время поездки в зону СВО передал бойцам современный дрон, способный развивать скорость свыше 140 километров в час. Устройство попросил передать солдатам руководитель завода «Электромаш» Андрей Дубровский.
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© Служба новостей «URA.RU»
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