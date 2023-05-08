08 мая 2023

США перебросили в Эстонию истребители для размещения в регионе Балтийского моря

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НАТО. Москва. stock, нато, истребитель, авиациия, stock, ф16, f16
Истребители разместят на эстонской авиабазе Эмарид Фото:
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США перебросили в Эстонию эскадрилью многоцелевых истребителей пятого поколения F-22 Raptor. Об этом сообщила пресс-служба командования ВВС США в Европе.

«Американские истребители F-22 Raptor выполнили оперативное развертывание на эстонской авиабазе Эмарид для охраны территории в районе Балтийского моря», — заявили в пресс-службе ведомства. Уточняется, что F-22 Raptor — многоцелевой истребитель, предназначенный для прикрытия войск, борьбы с авиацией противника.

Раньше сообщалось, что США направит Польше боевые вертолеты Apache, которые будут располагаться на востоке страны. Кроме того, американская сторона обещала отправить Украине истребителей F-16. Однако заместитель министра обороны США по политике Колин Каль заявил, что на их отправку понадобится не менее полутора лет.

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США перебросили в Эстонию эскадрилью многоцелевых истребителей пятого поколения F-22 Raptor. Об этом сообщила пресс-служба командования ВВС США в Европе. «Американские истребители F-22 Raptor выполнили оперативное развертывание на эстонской авиабазе Эмарид для охраны территории в районе Балтийского моря», — заявили в пресс-службе ведомства. Уточняется, что F-22 Raptor — многоцелевой истребитель, предназначенный для прикрытия войск, борьбы с авиацией противника. Раньше сообщалось, что США направит Польше боевые вертолеты Apache, которые будут располагаться на востоке страны. Кроме того, американская сторона обещала отправить Украине истребителей F-16. Однако заместитель министра обороны США по политике Колин Каль заявил, что на их отправку понадобится не менее полутора лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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