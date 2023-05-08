США перебросили в Эстонию истребители для размещения в регионе Балтийского моря

США перебросили в Эстонию эскадрилью многоцелевых истребителей пятого поколения F-22 Raptor. Об этом сообщила пресс-служба командования ВВС США в Европе.
«Американские истребители F-22 Raptor выполнили оперативное развертывание на эстонской авиабазе Эмарид для охраны территории в районе Балтийского моря», — заявили в пресс-службе ведомства. Уточняется, что F-22 Raptor — многоцелевой истребитель, предназначенный для прикрытия войск, борьбы с авиацией противника.
Раньше сообщалось, что США направит Польше боевые вертолеты Apache, которые будут располагаться на востоке страны. Кроме того, американская сторона обещала отправить Украине истребителей F-16. Однако заместитель министра обороны США по политике Колин Каль заявил, что на их отправку понадобится не менее полутора лет.
США перебросили в Эстонию эскадрилью многоцелевых истребителей пятого поколения F-22 Raptor. Об этом сообщила пресс-служба командования ВВС США в Европе. «Американские истребители F-22 Raptor выполнили оперативное развертывание на эстонской авиабазе Эмарид для охраны территории в районе Балтийского моря», — заявили в пресс-службе ведомства. Уточняется, что F-22 Raptor — многоцелевой истребитель, предназначенный для прикрытия войск, борьбы с авиацией противника. Раньше сообщалось, что США направит Польше боевые вертолеты Apache, которые будут располагаться на востоке страны. Кроме того, американская сторона обещала отправить Украине истребителей F-16. Однако заместитель министра обороны США по политике Колин Каль заявил, что на их отправку понадобится не менее полутора лет.