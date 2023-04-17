В Пентагоне сообщили, когда отправят Украине истребители F-16

На отправку истребителей F-16 из США на Украину уйдет не менее полутора лет. Об этом заявил заместитель министра обороны США по политике Колин Каль.
«Украина сможет получить истребители F-16 не менее чем через полтора года», — передает слова Колина Каля Foreign Policy. Он подчеркнул, что именно столько времени займет транспортировка самолетов из США на Украину.
Ранее член Сената США из рядов Демократической партии Марк Келли заявил, что обучение солдат ВСУ пилотированию американских истребителей F-16 займет один год. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу выступил с предложением о закупке его страной партии американских истребителей и дальнейшей передаче их Украине, сообщает Life.
На отправку истребителей F-16 из США на Украину уйдет не менее полутора лет. Об этом заявил заместитель министра обороны США по политике Колин Каль. «Украина сможет получить истребители F-16 не менее чем через полтора года», — передает слова Колина Каля Foreign Policy. Он подчеркнул, что именно столько времени займет транспортировка самолетов из США на Украину. Ранее член Сената США из рядов Демократической партии Марк Келли заявил, что обучение солдат ВСУ пилотированию американских истребителей F-16 займет один год. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу выступил с предложением о закупке его страной партии американских истребителей и дальнейшей передаче их Украине, сообщает Life.