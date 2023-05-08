08 мая 2023
07 мая 2023
06 мая 2023

Крупнейший тепличный комплекс Пермского края набирает овощеводов

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин фермерских продуктов «Фирма-Ферма». Екатеринбург, овощи, помидоры, томаты
Тепличный комплекс «Пермский» набирает персонал Фото:

Крупнейший тепличный комплекс региона «Пермский» объявил о наборе овощеводов. В компании пояснили, что на производство требуются сотрудники, готовые работать вахтовым методом с дневными сменами по 11 часов.

«В Чусовском городском округе открыт набор сотрудников на крупнейший в регионе тепличный комплекс „Пермский“, предназначенный для круглогодичного выращивания овощной продукции. Нужны сотрудники на высадку семян, пересадку саженцев, сбор урожая, взвешивание продукции, обработку и укладку, выполнение подсобных и погрузо-разгрузочных работ», — указано в объявлении на сайте Avito.

В зависимости от специализации и количества смен (от 20 до 45) меняется зарплата. На предприятии можно получать от 30 800 рублей до 79 200 рублей. Сотрудникам комплекса также обещают предоставлять еженедельные авансы от 3 до 7 тысяч рублей.

Ранее московский тепличный комплекс набирал персонал среди жителей Прикамья, готовых работать вахтовым методом. Упаковщикам и разнорабочим на производстве томатов обещали выплачивать до 204 тысяч рублей за 90 смен.

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Крупнейший тепличный комплекс региона «Пермский» объявил о наборе овощеводов. В компании пояснили, что на производство требуются сотрудники, готовые работать вахтовым методом с дневными сменами по 11 часов. «В Чусовском городском округе открыт набор сотрудников на крупнейший в регионе тепличный комплекс „Пермский“, предназначенный для круглогодичного выращивания овощной продукции. Нужны сотрудники на высадку семян, пересадку саженцев, сбор урожая, взвешивание продукции, обработку и укладку, выполнение подсобных и погрузо-разгрузочных работ», — указано в объявлении на сайте Avito. В зависимости от специализации и количества смен (от 20 до 45) меняется зарплата. На предприятии можно получать от 30 800 рублей до 79 200 рублей. Сотрудникам комплекса также обещают предоставлять еженедельные авансы от 3 до 7 тысяч рублей. Ранее московский тепличный комплекс набирал персонал среди жителей Прикамья, готовых работать вахтовым методом. Упаковщикам и разнорабочим на производстве томатов обещали выплачивать до 204 тысяч рублей за 90 смен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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