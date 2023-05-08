Крупнейший тепличный комплекс Пермского края набирает овощеводов

09 мая 2023 в 05:51 Размер текста - 17 +

Тепличный комплекс «Пермский» набирает персонал Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Крупнейший тепличный комплекс региона «Пермский» объявил о наборе овощеводов. В компании пояснили, что на производство требуются сотрудники, готовые работать вахтовым методом с дневными сменами по 11 часов. «В Чусовском городском округе открыт набор сотрудников на крупнейший в регионе тепличный комплекс „Пермский“, предназначенный для круглогодичного выращивания овощной продукции. Нужны сотрудники на высадку семян, пересадку саженцев, сбор урожая, взвешивание продукции, обработку и укладку, выполнение подсобных и погрузо-разгрузочных работ», — указано в объявлении на сайте Avito. В зависимости от специализации и количества смен (от 20 до 45) меняется зарплата. На предприятии можно получать от 30 800 рублей до 79 200 рублей. Сотрудникам комплекса также обещают предоставлять еженедельные авансы от 3 до 7 тысяч рублей. Ранее московский тепличный комплекс набирал персонал среди жителей Прикамья, готовых работать вахтовым методом. Упаковщикам и разнорабочим на производстве томатов обещали выплачивать до 204 тысяч рублей за 90 смен.

Крупнейший тепличный комплекс региона «Пермский» объявил о наборе овощеводов. В компании пояснили, что на производство требуются сотрудники, готовые работать вахтовым методом с дневными сменами по 11 часов. «В Чусовском городском округе открыт набор сотрудников на крупнейший в регионе тепличный комплекс „Пермский“, предназначенный для круглогодичного выращивания овощной продукции. Нужны сотрудники на высадку семян, пересадку саженцев, сбор урожая, взвешивание продукции, обработку и укладку, выполнение подсобных и погрузо-разгрузочных работ», — указано в объявлении на сайте Avito. В зависимости от специализации и количества смен (от 20 до 45) меняется зарплата. На предприятии можно получать от 30 800 рублей до 79 200 рублей. Сотрудникам комплекса также обещают предоставлять еженедельные авансы от 3 до 7 тысяч рублей. Ранее московский тепличный комплекс набирал персонал среди жителей Прикамья, готовых работать вахтовым методом. Упаковщикам и разнорабочим на производстве томатов обещали выплачивать до 204 тысяч рублей за 90 смен.