Власти наказали сотни свердловчан за разведение костров

В Свердловской области с начала майских выходных выявили более 200 нарушителей пожарной безопасности. Виновников могут привлечь по административной и уголовной ответственности, сообщили в департаменте информационной политики региона.
«Сотни протоколов за нарушение правил пожарной безопасности составлены в Свердловской области с начала выходных. Выявлено более 200 нарушителей, им может грозить административная или уголовная ответственность», — пишет ДИП в telegram-канале.
Административный штраф за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в период действия особого противопожарного режима составляет до 60 тысяч рублей для граждан, 110 тысяч рублей для должностных лиц и до двух млн рублей для юрлиц. Уголовная ответственность подразумевает штрафы от 300 до 500 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов или исправительные работы до двух лет.
В Свердловской области спасатели продолжают вести борьбу с пожарами. Последние данные URA.RU собрало в одном материале.
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