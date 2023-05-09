Власти наказали сотни свердловчан за разведение костров

За четыре дня выявлено более 200 нарушителей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Пожары в Свердловской области

В Свердловской области с начала майских выходных выявили более 200 нарушителей пожарной безопасности. Виновников могут привлечь по административной и уголовной ответственности, сообщили в департаменте информационной политики региона.

«Сотни протоколов за нарушение правил пожарной безопасности составлены в Свердловской области с начала выходных. Выявлено более 200 нарушителей, им может грозить административная или уголовная ответственность», — пишет ДИП в telegram-канале.

Административный штраф за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в период действия особого противопожарного режима составляет до 60 тысяч рублей для граждан, 110 тысяч рублей для должностных лиц и до двух млн рублей для юрлиц. Уголовная ответственность подразумевает штрафы от 300 до 500 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов или исправительные работы до двух лет.

В Свердловской области спасатели продолжают вести борьбу с пожарами. Последние данные URA.RU собрало в одном материале.