Пожары в Свердловской области: главное к утру 8 мая

Площадь действующих пожаров в Свердловской области составляет более 47 тысяч гектаров
новость из сюжетаПожары в Свердловской области
На территории Свердловской области за 7 мая зафиксировали 70 природных пожаров общей площадью более 51 тысячи гектаров. Из них действующих к полуночи 8 мая осталось 60 — площадь 47 тысяч гектаров. В МЧС России по Свердловской области заявили, что ситуацию удалось стабилизировать. URA.RU приводит главные новости о пожарах в Свердловской области к утру 8 мая:
- Пожары полыхают на территориях 16 городских округов. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловского области;
- Самая сложная обстановка сейчас в Асбесте, где действуют три пожара площадью 6700 гектаров, и в Реже — 6270 гектаров. Также сложная обстановка в Тугулыме, там четыре пожара общей площадью 5378,4 гектара, сообщили в telegram-канале «Не для протокола»;
- По данным свердловского МЧС, борьбу с огнем продолжают более 2800 человек и свыше 500 единиц спецтехники. Авиация уже совершила 48 сбросов воды общим объемом 300 тонн;
- Жители Асбеста оставались днем 7 мая без электричества и водоснабжения из-за ЧП на Рефтинской ГРЭС. К вечеру коммунальщики полностью восстановили водоснабжение в городе;
- Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев срочно выехал Асбест для координации работы по борьбе с лесными пожарами. Там он дал поручения главам муниципалитетов обеспечить безопасность жителей, оперативно локализовать очаги возгораний и не допустить дальнейшее разрастание площади пожаров;
- В Свердловскую область прибыл глава федерального бюджетного учреждения «Авиалесоохрана» Дмитрий Селин. Его задача — организовать координацию действий со свердловским губернатором Куйвашевым и оценить обстановку с пожарами;
- Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поручил сформировать спецотряды для борьбы с природными пожарами. Также глава города направил 17 комбинированных дорожных машин в Асбест, Верхнюю Пышму и Богданович;
- На призыв Куйвашева помочь в тушении пожаров откликнулись более 1700 добровольцев. К помощи подключились жители Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Сухого Лога, Тугулыма. Местные жители отблагодарили и покормили спасателей борщом и окрошкой.
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