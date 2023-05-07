Пожары в Свердловской области: главное к утру 8 мая

Площадь действующих пожаров в Свердловской области составляет более 47 тысяч гектаров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Пожары в Свердловской области

На территории Свердловской области за 7 мая зафиксировали 70 природных пожаров общей площадью более 51 тысячи гектаров. Из них действующих к полуночи 8 мая осталось 60 — площадь 47 тысяч гектаров. В МЧС России по Свердловской области заявили, что ситуацию удалось стабилизировать. URA.RU приводит главные новости о пожарах в Свердловской области к утру 8 мая: