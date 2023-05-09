Мэр Пыть-Яха собирает старую команду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Пыть-Яха Александр Морозов нашел замену бывшему первому заместителю Алексею Золотухину, назначенному вице-губернатором. Источник в политическом истеблишменте города рассказал корреспонденту URA.RU, что на освободившееся кресло мэр пытается согласовать в округе начальника управления архитектуры Николая Кравченко, который работал в мэрии еще в 2010-х.

«Морозов пытается пролоббировать согласование Кравченко на должность первого зама в округе, однако одобрение кандидатуры идет со скрипом. У чиновника есть опыт работы вице-мэром по строительству, но ему придется отвечать еще и за внутреннюю политику. А Пыть-Ях — специфическая территория с оппозиционной думой, громкими уголовными делами и постоянными скандалами», — рассказал инсайдер.

По данным другого инсайдера, Кравченко вернулся в мэрию в январе 2023 года, дополнив старую команду замов бывшего главы города — ныне покойного Валерия Веснина. «Ходят слухи, что пролоббировала возвращение Кравченко куратор финблока администрации Пыть-Яха Венера Стефогло, тем самым упрочив свое и без того немалое влияние на Морозова. У Кравченко до сих пор остались неплохие связи с подрядчиками, а давние скандалы с уголовными делами уже забылись», — уточняет собеседник агентства.

Корреспондент URA.RU направил в мэрию Пыть-Яха запрос о возможном назначении Кравченко. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU писало о том, что Кравченко подозревали в связях с бывшим теневым главой Пыть-Яха Петром Мешайкиным. Группа горожан в 2011 году направляла в правоохранительные органы открытое письмо с просьбой проверить обоснованность назначения премий и расследовать все обстоятельства возможных махинаций со строительством важных для города объектов.