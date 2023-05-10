Жителя белгородского села убил украинский снаряд с дротиками

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При обстреле Щебекино ВСУ использовали снаряды с дротиками Фото:

Мужчина, погибший в результате обстрела поселка Щебекино Белгородской области, был убит флешеттой. Это стрела-дротик, с помощью которой поражают легкую технику и живую силу. Об этом пишет telegram-канал SHOT.

«Погибшего [при обстреле Щебекино] мужчину убило флешеттой — их используют для поражения людей и легкой техники», — написали в telegram-канале. Уточняется, что площадь поражения при взрыве снаряда с такими стрелами может достигать 800 метров, а скорость полета дротиков способна достичь 1500 метров.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Щебекино. Он также сказал, что в ходе украинской атаки один мужчина был ранен осколком в голову и находился в тяжелом состоянии. Позже выяснилось, что он умер в машине скорой помощи при транспортировке в больницу.

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Мужчина, погибший в результате обстрела поселка Щебекино Белгородской области, был убит флешеттой. Это стрела-дротик, с помощью которой поражают легкую технику и живую силу. Об этом пишет telegram-канал SHOT. «Погибшего [при обстреле Щебекино] мужчину убило флешеттой — их используют для поражения людей и легкой техники», — написали в telegram-канале. Уточняется, что площадь поражения при взрыве снаряда с такими стрелами может достигать 800 метров, а скорость полета дротиков способна достичь 1500 метров. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Щебекино. Он также сказал, что в ходе украинской атаки один мужчина был ранен осколком в голову и находился в тяжелом состоянии. Позже выяснилось, что он умер в машине скорой помощи при транспортировке в больницу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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