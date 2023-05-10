Жителя белгородского села убил украинский снаряд с дротиками

10 мая 2023 в 14:13 Размер текста - 17 +

При обстреле Щебекино ВСУ использовали снаряды с дротиками Фото: Министерство обороны Великобритании Мужчина, погибший в результате обстрела поселка Щебекино Белгородской области, был убит флешеттой. Это стрела-дротик, с помощью которой поражают легкую технику и живую силу. Об этом пишет telegram-канал SHOT. «Погибшего [при обстреле Щебекино] мужчину убило флешеттой — их используют для поражения людей и легкой техники», — написали в telegram-канале. Уточняется, что площадь поражения при взрыве снаряда с такими стрелами может достигать 800 метров, а скорость полета дротиков способна достичь 1500 метров. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Щебекино. Он также сказал, что в ходе украинской атаки один мужчина был ранен осколком в голову и находился в тяжелом состоянии. Позже выяснилось, что он умер в машине скорой помощи при транспортировке в больницу.

Мужчина, погибший в результате обстрела поселка Щебекино Белгородской области, был убит флешеттой. Это стрела-дротик, с помощью которой поражают легкую технику и живую силу. Об этом пишет telegram-канал SHOT. «Погибшего [при обстреле Щебекино] мужчину убило флешеттой — их используют для поражения людей и легкой техники», — написали в telegram-канале. Уточняется, что площадь поражения при взрыве снаряда с такими стрелами может достигать 800 метров, а скорость полета дротиков способна достичь 1500 метров. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Щебекино. Он также сказал, что в ходе украинской атаки один мужчина был ранен осколком в голову и находился в тяжелом состоянии. Позже выяснилось, что он умер в машине скорой помощи при транспортировке в больницу.