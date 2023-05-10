Екатеринбургский митрополит снялся в кино. Фото

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений снялся в короткометражном фильме

11 мая 2023 в 00:49 Размер текста - 17 +

Митрополит сыграл в кино священника Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) снялся в фильме. Съемки короткометражки прошли в Твери. «Сегодня впервые в жизни снимался в кино, в роли священника. В Твери проходят съемки короткометражного фильма „Василек“, по рассказу Елены Гай, про мальчишку-школьника, брат которого геройски погиб на специальной военной операции», — рассказал митрополит Евгений в своем telagram-канале. По словам митрополита, съемки фильма являются частью проекта «Киноуроки в школах России и мира». «Яркий сюжет, сильная команда режиссера Елены Дубровской, прекрасный город. Будем ждать премьеры», — добавил Евгений.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) снялся в фильме. Съемки короткометражки прошли в Твери. «Сегодня впервые в жизни снимался в кино, в роли священника. В Твери проходят съемки короткометражного фильма „Василек“, по рассказу Елены Гай, про мальчишку-школьника, брат которого геройски погиб на специальной военной операции», — рассказал митрополит Евгений в своем telagram-канале. По словам митрополита, съемки фильма являются частью проекта «Киноуроки в школах России и мира». «Яркий сюжет, сильная команда режиссера Елены Дубровской, прекрасный город. Будем ждать премьеры», — добавил Евгений.