10 мая 2023

Екатеринбургский митрополит снялся в кино. Фото

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений снялся в короткометражном фильме
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Рождественская служба в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург , кульберг алексей, митрополит евгений
Митрополит сыграл в кино священника Фото:

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) снялся в фильме. Съемки короткометражки прошли в Твери.

«Сегодня впервые в жизни снимался в кино, в роли священника. В Твери проходят съемки короткометражного фильма „Василек“, по рассказу Елены Гай, про мальчишку-школьника, брат которого геройски погиб на специальной военной операции», — рассказал митрополит Евгений в своем telagram-канале.

По словам митрополита, съемки фильма являются частью проекта «Киноуроки в школах России и мира». «Яркий сюжет, сильная команда режиссера Елены Дубровской, прекрасный город. Будем ждать премьеры», — добавил Евгений.

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Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) снялся в фильме. Съемки короткометражки прошли в Твери. «Сегодня впервые в жизни снимался в кино, в роли священника. В Твери проходят съемки короткометражного фильма „Василек“, по рассказу Елены Гай, про мальчишку-школьника, брат которого геройски погиб на специальной военной операции», — рассказал митрополит Евгений в своем telagram-канале. По словам митрополита, съемки фильма являются частью проекта «Киноуроки в школах России и мира». «Яркий сюжет, сильная команда режиссера Елены Дубровской, прекрасный город. Будем ждать премьеры», — добавил Евгений.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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