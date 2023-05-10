Митрополит сыграл в кино священника
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) снялся в фильме. Съемки короткометражки прошли в Твери.
«Сегодня впервые в жизни снимался в кино, в роли священника. В Твери проходят съемки короткометражного фильма „Василек“, по рассказу Елены Гай, про мальчишку-школьника, брат которого геройски погиб на специальной военной операции», — рассказал митрополит Евгений в своем telagram-канале.
По словам митрополита, съемки фильма являются частью проекта «Киноуроки в школах России и мира». «Яркий сюжет, сильная команда режиссера Елены Дубровской, прекрасный город. Будем ждать премьеры», — добавил Евгений.
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