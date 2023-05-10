Турбаза в ХМАО предлагает бесплатный отдых за помощь по хозяйству

Турбаза «Кедровое» в селе Тундрино Сургутского района ХМАО предлагает бесплатный отдых за помощь по хозяйству. Хозяйка базы поделилась с корреспондентом URA.RU, что она еще обустраивает свою усадьбу, поэтому постоянно нужны рабочие руки.
«Сейчас я в самом начале пути, привлекаю средства, занимаюсь обустройством базы, поэтому рада любой помощи: где-то что-то надо покрасить, помыть, сайдинг прибить. В качестве оплаты за помощь предлагаю бесплатный отдых на природе, но волонтеры сами себя обслуживают: рубят дрова, топят баню, носят воду», — рассказала хозяйка базы.
На базе также можно отдохнуть платно: снять домик на сутки стоит порядка восьми тысяч. Гостям, которые оплачивают проживание, предлагают полный спектр услуг — им остается только наслаждаться отдыхом.
Ранее URA.RU писало, что базы отдыха в ХМАО привлекают посетителей перед летним сезоном необычными услугами. Они обустраивают джакузи в лесу под открытым небом, чаны с глинтвейном.
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