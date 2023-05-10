Турбаза в ХМАО предлагает бесплатный отдых за помощь по хозяйству

11 мая 2023 в 17:56 Размер текста - 17 +

Бесплатно отдохнуть на базе могут те, кто не боится физического труда Фото: Сергей Русанов © URA.RU Турбаза «Кедровое» в селе Тундрино Сургутского района ХМАО предлагает бесплатный отдых за помощь по хозяйству. Хозяйка базы поделилась с корреспондентом URA.RU, что она еще обустраивает свою усадьбу, поэтому постоянно нужны рабочие руки. «Сейчас я в самом начале пути, привлекаю средства, занимаюсь обустройством базы, поэтому рада любой помощи: где-то что-то надо покрасить, помыть, сайдинг прибить. В качестве оплаты за помощь предлагаю бесплатный отдых на природе, но волонтеры сами себя обслуживают: рубят дрова, топят баню, носят воду», — рассказала хозяйка базы. На базе также можно отдохнуть платно: снять домик на сутки стоит порядка восьми тысяч. Гостям, которые оплачивают проживание, предлагают полный спектр услуг — им остается только наслаждаться отдыхом. Ранее URA.RU писало, что базы отдыха в ХМАО привлекают посетителей перед летним сезоном необычными услугами. Они обустраивают джакузи в лесу под открытым небом, чаны с глинтвейном.

Турбаза «Кедровое» в селе Тундрино Сургутского района ХМАО предлагает бесплатный отдых за помощь по хозяйству. Хозяйка базы поделилась с корреспондентом URA.RU, что она еще обустраивает свою усадьбу, поэтому постоянно нужны рабочие руки. «Сейчас я в самом начале пути, привлекаю средства, занимаюсь обустройством базы, поэтому рада любой помощи: где-то что-то надо покрасить, помыть, сайдинг прибить. В качестве оплаты за помощь предлагаю бесплатный отдых на природе, но волонтеры сами себя обслуживают: рубят дрова, топят баню, носят воду», — рассказала хозяйка базы. На базе также можно отдохнуть платно: снять домик на сутки стоит порядка восьми тысяч. Гостям, которые оплачивают проживание, предлагают полный спектр услуг — им остается только наслаждаться отдыхом. Ранее URA.RU писало, что базы отдыха в ХМАО привлекают посетителей перед летним сезоном необычными услугами. Они обустраивают джакузи в лесу под открытым небом, чаны с глинтвейном.