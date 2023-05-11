Зеленский перенес наступление ВСУ: главное к вечеру 11 мая

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Владимир Зеленский заявил, что пока что Украина не будет начинать контрнаступление Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский перенес контрнаступление Украины во избежание больших потерь среди ВСУ. URA.RU приводит главные новости к вечеру 11 мая.

  • Зеленский попросил перенести наступление ВСУ. Он сообщил, что Украине нужно немного больше времени на подготовку.
  • Боец «ЧВК» Вагнер сообщил, что до взятия Артемовска (Бахмута) осталось меньше километра. По его словам, осталось около 742 метров.
  • Основатель «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что целями ВСУ при контрнаступлении станут Белгородская и Брянская области.
  • В Минобороны России сообщили, что американские Patriot не могут сбивать «Кинжалы». В ведомстве объяснили, что скорость полета «Кинжала» превышает предельные режимы поставленных Киеву ЗРК.
  • Генерал ВС РФ Сергей Липовой сообщил о ста попытках ВСУ ударить по Москве 9 мая. Он уточнил, что попытки применения беспилотников были и с территории Украины, и из Подмосковья. Однако, по словам Липового, это неофициальная информация, не получившая подтверждения.
  • Минобороны РФ заявило, что штурмовые отряды продолжают бои в западной части Артемовска. Представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на трех направлениях огнем артиллерии поражена живая сила и техника противника. Об этом сообщает Пятый канал.

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Президент Украины Владимир Зеленский перенес контрнаступление Украины во избежание больших потерь среди ВСУ. URA.RU приводит главные новости к вечеру 11 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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