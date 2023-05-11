Зеленский перенес наступление ВСУ: главное к вечеру 11 мая

Владимир Зеленский заявил, что пока что Украина не будет начинать контрнаступление
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский перенес контрнаступление Украины во избежание больших потерь среди ВСУ. URA.RU приводит главные новости к вечеру 11 мая.
- Зеленский попросил перенести наступление ВСУ. Он сообщил, что Украине нужно немного больше времени на подготовку.
- Боец «ЧВК» Вагнер сообщил, что до взятия Артемовска (Бахмута) осталось меньше километра. По его словам, осталось около 742 метров.
- Основатель «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что целями ВСУ при контрнаступлении станут Белгородская и Брянская области.
- В Минобороны России сообщили, что американские Patriot не могут сбивать «Кинжалы». В ведомстве объяснили, что скорость полета «Кинжала» превышает предельные режимы поставленных Киеву ЗРК.
- Генерал ВС РФ Сергей Липовой сообщил о ста попытках ВСУ ударить по Москве 9 мая. Он уточнил, что попытки применения беспилотников были и с территории Украины, и из Подмосковья. Однако, по словам Липового, это неофициальная информация, не получившая подтверждения.
- Минобороны РФ заявило, что штурмовые отряды продолжают бои в западной части Артемовска. Представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на трех направлениях огнем артиллерии поражена живая сила и техника противника. Об этом сообщает Пятый канал.
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