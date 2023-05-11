Боец ЧВК «Вагнер» заявил, что до взятия Артемовска осталось меньше километра

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Бойцы ЧВК «Вагнер» зачистили квартал у здания пединститута Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

До полного освобождения Артемовска (Бахмута) осталось пройти около 740 метров. Об этом заявил один из бойцов частной военной компании «Вагнер».

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Бойцы «Вагнера» зачистили квартал около здания педагогического института и подошли к последнему укрепрайону украинских сил в Артемовске. «Если брать от данного здания по диагонали на дорогу, на выезд из города (пересечение улиц Юбилейная и Леваневского, где ВСУ снабжают свои подразделения — прим. URA.RU), то [до освобождения города] 742 метра осталось пройти», — рассказал военный РИА Новости.

Боец ЧВК «Вагнер» подчеркнул, что украинская армия продолжает оказывать сопротивление российским войскам. Они также ведут артиллерийский обстрел позиций войск России.

Бои за Артемовск идут с августа 2022 года. По словам президента Украины Владимира Зеленского взятие Россией города откроет российским бойцам дорогу к другим городам Донбасса, напоминает Life. Обозреватель Asia Times Брэндон Вайхерт назвал битву за Артемовск «началом конца» для Киева, пишет «Царьград»

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До полного освобождения Артемовска (Бахмута) осталось пройти около 740 метров. Об этом заявил один из бойцов частной военной компании «Вагнер». Бойцы «Вагнера» зачистили квартал около здания педагогического института и подошли к последнему укрепрайону украинских сил в Артемовске. «Если брать от данного здания по диагонали на дорогу, на выезд из города (пересечение улиц Юбилейная и Леваневского, где ВСУ снабжают свои подразделения — прим. URA.RU), то [до освобождения города] 742 метра осталось пройти», — рассказал военный РИА Новости. Боец ЧВК «Вагнер» подчеркнул, что украинская армия продолжает оказывать сопротивление российским войскам. Они также ведут артиллерийский обстрел позиций войск России. Бои за Артемовск идут с августа 2022 года. По словам президента Украины Владимира Зеленского взятие Россией города откроет российским бойцам дорогу к другим городам Донбасса, напоминает Life. Обозреватель Asia Times Брэндон Вайхерт назвал битву за Артемовск «началом конца» для Киева, пишет «Царьград»
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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