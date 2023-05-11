Боец ЧВК «Вагнер» заявил, что до взятия Артемовска осталось меньше километра

Бойцы «Вагнера» зачистили квартал около здания педагогического института и подошли к последнему укрепрайону украинских сил в Артемовске. «Если брать от данного здания по диагонали на дорогу, на выезд из города (пересечение улиц Юбилейная и Леваневского, где ВСУ снабжают свои подразделения — прим. URA.RU), то [до освобождения города] 742 метра осталось пройти», — рассказал военный РИА Новости.
Боец ЧВК «Вагнер» подчеркнул, что украинская армия продолжает оказывать сопротивление российским войскам. Они также ведут артиллерийский обстрел позиций войск России.
Бои за Артемовск идут с августа 2022 года. По словам президента Украины Владимира Зеленского взятие Россией города откроет российским бойцам дорогу к другим городам Донбасса, напоминает Life. Обозреватель Asia Times Брэндон Вайхерт назвал битву за Артемовск «началом конца» для Киева, пишет «Царьград»
До полного освобождения Артемовска (Бахмута) осталось пройти около 740 метров. Об этом заявил один из бойцов частной военной компании «Вагнер». Бойцы «Вагнера» зачистили квартал около здания педагогического института и подошли к последнему укрепрайону украинских сил в Артемовске. «Если брать от данного здания по диагонали на дорогу, на выезд из города (пересечение улиц Юбилейная и Леваневского, где ВСУ снабжают свои подразделения — прим. URA.RU), то [до освобождения города] 742 метра осталось пройти», — рассказал военный РИА Новости. Боец ЧВК «Вагнер» подчеркнул, что украинская армия продолжает оказывать сопротивление российским войскам. Они также ведут артиллерийский обстрел позиций войск России. Бои за Артемовск идут с августа 2022 года. По словам президента Украины Владимира Зеленского взятие Россией города откроет российским бойцам дорогу к другим городам Донбасса, напоминает Life. Обозреватель Asia Times Брэндон Вайхерт назвал битву за Артемовск «началом конца» для Киева, пишет «Царьград»