Американские чиновники раскрыли детали подготовки ВСУ к контрнаступлению

CNN: ВСУ готовятся к контрнаступлению, нанося удары по российским складам оружия и командным центрам

12 мая 2023 в 05:18 Размер текста - 17 +

CNN: среди поставок, которые Украина все еще ждет, есть бронетехника, в том числе танки, которые, по словам Зеленского, «прибывают партиями» Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) перед тем, как начать контрнаступление, тщательно готовятся к нему, нанося удары по российским складам оружия и командным центрам. Об этом сообщили высокопоставленный военный чиновник США и высокопоставленный западный чиновник. «Формирование включает в себя нанесение ударов по таким целям, как склады оружия, командные центры, бронетанковые и артиллерийские системы, чтобы подготовить поле боя для наступающих сил. Это стандартная тактика, разработанная перед крупными комбинированными операциями», — сообщили источники CNN , знакомые с ситуацией на фронте. Ранее на Украине заявили о грядущем масштабном контрнаступлении. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ все же не хватает танков и артиллерии для проведения операции. 11 мая он объявио о переносе контрнаступления. По его словам, хоть ВСУ якобы готовы к этому шагу, однако армии стоит дать немного больше времени во избежание больших потерь. В четверг, 11 мая, некоторые telegram-каналы и СМИ начали распространять информацию о начале контрнаступления ВСУ. Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный сообщил, что ВСУ начали контрнаступление на артемовском направлении. Спустя несколько часов Минобороны опровергло информацию о прорывах обороны в зоне спецоперации. По информации ведомства, общая обстановка находится под контролем. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перед тем, как начать контрнаступление, тщательно готовятся к нему, нанося удары по российским складам оружия и командным центрам. Об этом сообщили высокопоставленный военный чиновник США и высокопоставленный западный чиновник. «Формирование включает в себя нанесение ударов по таким целям, как склады оружия, командные центры, бронетанковые и артиллерийские системы, чтобы подготовить поле боя для наступающих сил. Это стандартная тактика, разработанная перед крупными комбинированными операциями», — сообщили источники CNN, знакомые с ситуацией на фронте. Ранее на Украине заявили о грядущем масштабном контрнаступлении. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ все же не хватает танков и артиллерии для проведения операции. 11 мая он объявио о переносе контрнаступления. По его словам, хоть ВСУ якобы готовы к этому шагу, однако армии стоит дать немного больше времени во избежание больших потерь. В четверг, 11 мая, некоторые telegram-каналы и СМИ начали распространять информацию о начале контрнаступления ВСУ. Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный сообщил, что ВСУ начали контрнаступление на артемовском направлении. Спустя несколько часов Минобороны опровергло информацию о прорывах обороны в зоне спецоперации. По информации ведомства, общая обстановка находится под контролем.