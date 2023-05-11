Американские чиновники раскрыли детали подготовки ВСУ к контрнаступлению

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перед тем, как начать контрнаступление, тщательно готовятся к нему, нанося удары по российским складам оружия и командным центрам. Об этом сообщили высокопоставленный военный чиновник США и высокопоставленный западный чиновник.
«Формирование включает в себя нанесение ударов по таким целям, как склады оружия, командные центры, бронетанковые и артиллерийские системы, чтобы подготовить поле боя для наступающих сил. Это стандартная тактика, разработанная перед крупными комбинированными операциями», — сообщили источники CNN, знакомые с ситуацией на фронте.
Ранее на Украине заявили о грядущем масштабном контрнаступлении. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ все же не хватает танков и артиллерии для проведения операции. 11 мая он объявио о переносе контрнаступления. По его словам, хоть ВСУ якобы готовы к этому шагу, однако армии стоит дать немного больше времени во избежание больших потерь.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) перед тем, как начать контрнаступление, тщательно готовятся к нему, нанося удары по российским складам оружия и командным центрам. Об этом сообщили высокопоставленный военный чиновник США и высокопоставленный западный чиновник. «Формирование включает в себя нанесение ударов по таким целям, как склады оружия, командные центры, бронетанковые и артиллерийские системы, чтобы подготовить поле боя для наступающих сил. Это стандартная тактика, разработанная перед крупными комбинированными операциями», — сообщили источники CNN, знакомые с ситуацией на фронте. Ранее на Украине заявили о грядущем масштабном контрнаступлении. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ все же не хватает танков и артиллерии для проведения операции. 11 мая он объявио о переносе контрнаступления. По его словам, хоть ВСУ якобы готовы к этому шагу, однако армии стоит дать немного больше времени во избежание больших потерь. В четверг, 11 мая, некоторые telegram-каналы и СМИ начали распространять информацию о начале контрнаступления ВСУ. Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный сообщил, что ВСУ начали контрнаступление на артемовском направлении. Спустя несколько часов Минобороны опровергло информацию о прорывах обороны в зоне спецоперации. По информации ведомства, общая обстановка находится под контролем.