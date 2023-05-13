Прокуратура вмешалась в скандал с отравлением вейпом двухлетнего ребенка в ХМАО

14 мая 2023 в 19:03 Размер текста - 17 +

Прокуратура Нижневартовска начала проверку по факту отравления ребенка Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Нижневартовске прокуратура начала проверку по факту отравления двухлетнего ребенка жидкостью от вейпа. При обнаружении оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщают в пресс-службе ведомства. «Прокуратура Нижневартовска проводит проверку по факту отравления жидкостью для вейпа малолетнего ребенка. В ходе проверки будет проверено исполнение законодательства о защите прав несовершеннолетних, дана оценка полноте принимаемых мер органами системы профилактики правонарушений», — сообщили корреспонденту агентства в ведомстве. Инцидент произошел в пятницу, 12 мая. Двухлетний ребенок поступил в реанимационное отделение с острым токсическим отравлением, причиной которого могло стать оставленное без присмотра устройство для курения никотиновых жидкостей. Ранее URA.RU рассказало, что происшествием заинтересовался следственный комитет. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по ХМАО Михаилу Мокшину провести проверку по факту отравления малолетнего и доложить о ее результатах.

В Нижневартовске прокуратура начала проверку по факту отравления двухлетнего ребенка жидкостью от вейпа. При обнаружении оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщают в пресс-службе ведомства. «Прокуратура Нижневартовска проводит проверку по факту отравления жидкостью для вейпа малолетнего ребенка. В ходе проверки будет проверено исполнение законодательства о защите прав несовершеннолетних, дана оценка полноте принимаемых мер органами системы профилактики правонарушений», — сообщили корреспонденту агентства в ведомстве. Инцидент произошел в пятницу, 12 мая. Двухлетний ребенок поступил в реанимационное отделение с острым токсическим отравлением, причиной которого могло стать оставленное без присмотра устройство для курения никотиновых жидкостей. Ранее URA.RU рассказало, что происшествием заинтересовался следственный комитет. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по ХМАО Михаилу Мокшину провести проверку по факту отравления малолетнего и доложить о ее результатах.