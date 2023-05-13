13 мая 2023
12 мая 2023

Бастрыкин поручил проверить факт отравления двухлетнего ребенка вейпом в ХМАО

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Александр Бастрыкин поручил проверить факт отравления ребенка опасной жидкостью Фото:

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту отравления жидкостью для вейпа двухлетнего ребенка в Нижневартовске. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

«В Нижневартовске двухлетнего ребенка госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии с симптомами, свидетельствующими о возможном отравлении жидкостью для вейпов. Председатель СК России поручил руководителю СУ СКР по ХМАО Михаилу Мокшину доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале «Следком».

Токсическое отравление ребенка произошло несколько дней назад. Следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту отравления жидкостью для вейпа двухлетнего ребенка в Нижневартовске. Об этом сообщает пресс-служба СКР. «В Нижневартовске двухлетнего ребенка госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии с симптомами, свидетельствующими о возможном отравлении жидкостью для вейпов. Председатель СК России поручил руководителю СУ СКР по ХМАО Михаилу Мокшину доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале «Следком». Токсическое отравление ребенка произошло несколько дней назад. Следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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