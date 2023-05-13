Бастрыкин поручил проверить факт отравления двухлетнего ребенка вейпом в ХМАО

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту отравления жидкостью для вейпа двухлетнего ребенка в Нижневартовске. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
«В Нижневартовске двухлетнего ребенка госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии с симптомами, свидетельствующими о возможном отравлении жидкостью для вейпов. Председатель СК России поручил руководителю СУ СКР по ХМАО Михаилу Мокшину доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале «Следком».
Токсическое отравление ребенка произошло несколько дней назад. Следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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