Бастрыкин поручил проверить факт отравления двухлетнего ребенка вейпом в ХМАО

14 мая 2023 в 16:47 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин поручил проверить факт отравления ребенка опасной жидкостью Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту отравления жидкостью для вейпа двухлетнего ребенка в Нижневартовске. Об этом сообщает пресс-служба СКР. «В Нижневартовске двухлетнего ребенка госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии с симптомами, свидетельствующими о возможном отравлении жидкостью для вейпов. Председатель СК России поручил руководителю СУ СКР по ХМАО Михаилу Мокшину доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале «Следком». Токсическое отравление ребенка произошло несколько дней назад. Следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту отравления жидкостью для вейпа двухлетнего ребенка в Нижневартовске. Об этом сообщает пресс-служба СКР. «В Нижневартовске двухлетнего ребенка госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии с симптомами, свидетельствующими о возможном отравлении жидкостью для вейпов. Председатель СК России поручил руководителю СУ СКР по ХМАО Михаилу Мокшину доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале «Следком». Токсическое отравление ребенка произошло несколько дней назад. Следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.