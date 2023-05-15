В Екатеринбурге разыскивают 28-летнего Максима Темлякова, который пропал 18 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт».
«Помогите найти пропавшего 28-летнего Максима Темлякова! Он ушел из дома 18 апреля», — пишет отряд в соцсети «ВКонтакте».
Приметы мужчины: рост — 174 сантиметра, светло-русые волосы, зеленые глаза. Он был одет в черное полупальто, синие джинсы и черные ботинки.
Волонтеры призывают неравнодушных присоединиться к поискам. Если вам известно местоположение пропавшего свердловчанина, то свяжитесь с представителем поискового отряда по номеру +7 (953) 601-80-76 или позвоните на горячую линию +7 (800) 700-54-52.
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