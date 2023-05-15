В Екатеринбурге пропавшего мужчину разыскивают месяц. Фото

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Разное. Курган , горе, безработица, одиночество, печаль, мужчина, безработный
Мужчина ушел из дома 18 апреля (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге разыскивают 28-летнего Максима Темлякова, который пропал 18 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Помогите найти пропавшего 28-летнего Максима Темлякова! Он ушел из дома 18 апреля», — пишет отряд в соцсети «ВКонтакте».

Приметы мужчины: рост — 174 сантиметра, светло-русые волосы, зеленые глаза. Он был одет в черное полупальто, синие джинсы и черные ботинки.

Волонтеры призывают неравнодушных присоединиться к поискам. Если вам известно местоположение пропавшего свердловчанина, то свяжитесь с представителем поискового отряда по номеру +7 (953) 601-80-76 или позвоните на горячую линию +7 (800) 700-54-52.

Мужчина был одет в черное полупальто
Мужчина был одет в черное полупальто
Фото:

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В Екатеринбурге разыскивают 28-летнего Максима Темлякова, который пропал 18 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт». «Помогите найти пропавшего 28-летнего Максима Темлякова! Он ушел из дома 18 апреля», — пишет отряд в соцсети «ВКонтакте». Приметы мужчины: рост — 174 сантиметра, светло-русые волосы, зеленые глаза. Он был одет в черное полупальто, синие джинсы и черные ботинки. Волонтеры призывают неравнодушных присоединиться к поискам. Если вам известно местоположение пропавшего свердловчанина, то свяжитесь с представителем поискового отряда по номеру +7 (953) 601-80-76 или позвоните на горячую линию +7 (800) 700-54-52.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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