В Екатеринбурге пропавшего мужчину разыскивают месяц. Фото 15 мая 2023 в 23:00 Размер текста - 17 + Мужчина ушел из дома 18 апреля (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге разыскивают 28-летнего Максима Темлякова, который пропал 18 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт». «Помогите найти пропавшего 28-летнего Максима Темлякова! Он ушел из дома 18 апреля», — пишет отряд в соцсети «ВКонтакте». Приметы мужчины: рост — 174 сантиметра, светло-русые волосы, зеленые глаза. Он был одет в черное полупальто, синие джинсы и черные ботинки. Волонтеры призывают неравнодушных присоединиться к поискам. Если вам известно местоположение пропавшего свердловчанина, то свяжитесь с представителем поискового отряда по номеру +7 (953) 601-80-76 или позвоните на горячую линию +7 (800) 700-54-52. Мужчина был одет в черное полупальто Фото: сообщество «ЛизаАлерт Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте» В Екатеринбурге разыскивают 28-летнего Максима Темлякова, который пропал 18 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт». «Помогите найти пропавшего 28-летнего Максима Темлякова! Он ушел из дома 18 апреля», — пишет отряд в соцсети «ВКонтакте». Приметы мужчины: рост — 174 сантиметра, светло-русые волосы, зеленые глаза. Он был одет в черное полупальто, синие джинсы и черные ботинки. Волонтеры призывают неравнодушных присоединиться к поискам. Если вам известно местоположение пропавшего свердловчанина, то свяжитесь с представителем поискового отряда по номеру +7 (953) 601-80-76 или позвоните на горячую линию +7 (800) 700-54-52. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям