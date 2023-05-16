16 мая 2023

Пьяный водитель устроил ДТП в центре Екатеринбурга. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ДТП с порше на Карла Либкнехта. Екатеринбург, знак аварийной остановки, порше, porshe, дтп, авария
Авария произошла вечером 16 апреля на перекрестке Куйбышева — Розы Люксембург (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Куйбышева — Розы Люксембург столкнулись Skoda и Peugeot. Водитель Peugeot был в состоянии алкогольного опьянения, в результате аварии одна из водителей иномарок сломала руку, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

«На перекрестке улиц Куйбышева — Розы Люксембург столкнулись Skoda и Peugeot. В аварии пострадала водитель Skoda, ее госпитализировали с переломом руки. При проверке водителя Peugeot на трезвость, показания алкотестера составили 0,300 мг», — сообщили в пресс-службе ведомства.

ДТП произошло вечером 16 мая. По словам инспекторов ГИБДД, виновником аварии стал водитель Peugeot, мужчина не уступил дорогу иномарки и допустил столкновение.

Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге на перекрестке улиц Куйбышева — Розы Люксембург столкнулись Skoda и Peugeot. Водитель Peugeot был в состоянии алкогольного опьянения, в результате аварии одна из водителей иномарок сломала руку, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «На перекрестке улиц Куйбышева — Розы Люксембург столкнулись Skoda и Peugeot. В аварии пострадала водитель Skoda, ее госпитализировали с переломом руки. При проверке водителя Peugeot на трезвость, показания алкотестера составили 0,300 мг», — сообщили в пресс-службе ведомства. ДТП произошло вечером 16 мая. По словам инспекторов ГИБДД, виновником аварии стал водитель Peugeot, мужчина не уступил дорогу иномарки и допустил столкновение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...