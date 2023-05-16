Пьяный водитель устроил ДТП в центре Екатеринбурга. Фото, видео

16 мая 2023 в 23:39 Размер текста - 17 +

Авария произошла вечером 16 апреля на перекрестке Куйбышева — Розы Люксембург (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге на перекрестке улиц Куйбышева — Розы Люксембург столкнулись Skoda и Peugeot. Водитель Peugeot был в состоянии алкогольного опьянения, в результате аварии одна из водителей иномарок сломала руку, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «На перекрестке улиц Куйбышева — Розы Люксембург столкнулись Skoda и Peugeot. В аварии пострадала водитель Skoda, ее госпитализировали с переломом руки. При проверке водителя Peugeot на трезвость, показания алкотестера составили 0,300 мг», — сообщили в пресс-службе ведомства. ДТП произошло вечером 16 мая. По словам инспекторов ГИБДД, виновником аварии стал водитель Peugeot, мужчина не уступил дорогу иномарки и допустил столкновение. Фото: telegram-канал «Бандитский центр 18+»

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Куйбышева — Розы Люксембург столкнулись Skoda и Peugeot. Водитель Peugeot был в состоянии алкогольного опьянения, в результате аварии одна из водителей иномарок сломала руку, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «На перекрестке улиц Куйбышева — Розы Люксембург столкнулись Skoda и Peugeot. В аварии пострадала водитель Skoda, ее госпитализировали с переломом руки. При проверке водителя Peugeot на трезвость, показания алкотестера составили 0,300 мг», — сообщили в пресс-службе ведомства. ДТП произошло вечером 16 мая. По словам инспекторов ГИБДД, виновником аварии стал водитель Peugeot, мужчина не уступил дорогу иномарки и допустил столкновение.