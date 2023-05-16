В Екатеринбурге на перекрестке улиц Куйбышева — Розы Люксембург столкнулись Skoda и Peugeot. Водитель Peugeot был в состоянии алкогольного опьянения, в результате аварии одна из водителей иномарок сломала руку, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
«На перекрестке улиц Куйбышева — Розы Люксембург столкнулись Skoda и Peugeot. В аварии пострадала водитель Skoda, ее госпитализировали с переломом руки. При проверке водителя Peugeot на трезвость, показания алкотестера составили 0,300 мг», — сообщили в пресс-службе ведомства.
ДТП произошло вечером 16 мая. По словам инспекторов ГИБДД, виновником аварии стал водитель Peugeot, мужчина не уступил дорогу иномарки и допустил столкновение.
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