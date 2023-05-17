Американский журналист Хинкл осудил помощь Украине из-за бездомных ветеранов в США

18 мая 2023 в 06:12 Размер текста - 17 +

Джексон Хинкл указал, что в США много бездомных ветеранов войн Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Журналист из США Джексон Хинкл возмутился тем, что его страна помогает Украине в то время, когда в ней проживают несколько десятков тысяч бездомных ветеранов войн. Об этом он написал в своих соцсетях. «Зачем мы посылаем деньги на Украину, когда у нас в США около 20 тысяч бездомных ветеранов?», — написал Джексон Хинкл в своем Twitter. Президент США Джо Байден регулярно подвергается критике населения и политических конкурентов, в том числе и из-за позиции по помощи Украине в конфликте с Россией. Американцы считают, что США перечисляет Киеву слишком много денег. Американский правозащитник Аджаму Барака ранее говорил, что граждане США живут «в аду» из-за столкновения президента США Джо Байдена с Россией.

Журналист из США Джексон Хинкл возмутился тем, что его страна помогает Украине в то время, когда в ней проживают несколько десятков тысяч бездомных ветеранов войн. Об этом он написал в своих соцсетях. «Зачем мы посылаем деньги на Украину, когда у нас в США около 20 тысяч бездомных ветеранов?», — написал Джексон Хинкл в своем Twitter. Президент США Джо Байден регулярно подвергается критике населения и политических конкурентов, в том числе и из-за позиции по помощи Украине в конфликте с Россией. Американцы считают, что США перечисляет Киеву слишком много денег. Американский правозащитник Аджаму Барака ранее говорил, что граждане США живут «в аду» из-за столкновения президента США Джо Байдена с Россией.