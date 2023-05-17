17 мая 2023

Американский журналист Хинкл осудил помощь Украине из-за бездомных ветеранов в США

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Джексон Хинкл указал, что в США много бездомных ветеранов войн Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Журналист из США Джексон Хинкл возмутился тем, что его страна помогает Украине в то время, когда в ней проживают несколько десятков тысяч бездомных ветеранов войн. Об этом он написал в своих соцсетях.

«Зачем мы посылаем деньги на Украину, когда у нас в США около 20 тысяч бездомных ветеранов?», — написал Джексон Хинкл в своем Twitter.

Президент США Джо Байден регулярно подвергается критике населения и политических конкурентов, в том числе и из-за позиции по помощи Украине в конфликте с Россией. Американцы считают, что США перечисляет Киеву слишком много денег. Американский правозащитник Аджаму Барака ранее говорил, что граждане США живут «в аду» из-за столкновения президента США Джо Байдена с Россией.

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Журналист из США Джексон Хинкл возмутился тем, что его страна помогает Украине в то время, когда в ней проживают несколько десятков тысяч бездомных ветеранов войн. Об этом он написал в своих соцсетях. «Зачем мы посылаем деньги на Украину, когда у нас в США около 20 тысяч бездомных ветеранов?», — написал Джексон Хинкл в своем Twitter. Президент США Джо Байден регулярно подвергается критике населения и политических конкурентов, в том числе и из-за позиции по помощи Украине в конфликте с Россией. Американцы считают, что США перечисляет Киеву слишком много денег. Американский правозащитник Аджаму Барака ранее говорил, что граждане США живут «в аду» из-за столкновения президента США Джо Байдена с Россией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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