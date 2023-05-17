В районе Тюменской области резко выросла смертность среди наркоманов

В регионе растет число наркоманов, в том числе среди детей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Тюменском районе (Тюменская область) за год смертность от отравлений наркотиками выросла на 77%. Такие данные приводит прокуратура региона. В ведомстве озвучили статистику 2022 года, сравнив ее с цифрами за 2021-й.

«Проведенный прокуратурой области анализ показал, что в 2022 году на территории Тюменского района возросла смертность от отравлений наркотическими веществами — с 13 до 23 случаев (порядка 77% — прим. URA.RU). При этом в целом на территории региона удалось снизить количество таких смертей с 236 до 218 (по сравнению с 2021 годом)», — сообщили в ведомстве.

Статистика по употреблению запрещенных веществ за анализируемые периоды ухудшилась. Случаев отравлений стало больше — 357 против 335. Выросло и число учтенных наркопотребителей — с 4 286 в 2021 году до 4 475 в 2022 году, в том числе со 104 до 109 среди несовершеннолетних.

Для решения проблемы в прокуратуре предложили оказывать больным наркоманией социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые и социально-правовые услуги. Соответствующий законопроект, разработанный совместно с правительством региона, прокуратура внесла в Тюменскую областную думу. О том, чем конкретно предлагают помогать зависимым тюменцам, URA.RU писало ранее.