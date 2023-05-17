В ХМАО неизвестные подожгли лес. Видео

18 мая 2023 в 17:49 Размер текста - 17 +

Пожарные обнаружили два очага возгорания Фото: Анна Майорова © URA.RU В Югорске (ХМАО) из-за поджога выгорело 1200 метров квадратных леса. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. «На пункт пожарной связи поступило сообщение о горении лесного массива, примыкающего к 19 микрорайону Югорска в районе улицы Доброй. По прибытию пожарных расчетов было обнаружено возгорание леса, который уже горел в 2020 году. Площадь горения составила 1200 квадратных метров. Предварительная причина пожара — поджог», — сообщили в мэрии. В МЧС сообщили, что на данный момент пожар локализован. Угрозы дальнейшего распространения огня нет. В тушении принимало участие 19 сотрудников пожарной охраны. Привлекалось 4 единицы техники. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова ввела противопожарный режим в регионе. Постановление начало действовать с 28 апреля.

В Югорске (ХМАО) из-за поджога выгорело 1200 метров квадратных леса. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. «На пункт пожарной связи поступило сообщение о горении лесного массива, примыкающего к 19 микрорайону Югорска в районе улицы Доброй. По прибытию пожарных расчетов было обнаружено возгорание леса, который уже горел в 2020 году. Площадь горения составила 1200 квадратных метров. Предварительная причина пожара — поджог», — сообщили в мэрии. В МЧС сообщили, что на данный момент пожар локализован. Угрозы дальнейшего распространения огня нет. В тушении принимало участие 19 сотрудников пожарной охраны. Привлекалось 4 единицы техники. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова ввела противопожарный режим в регионе. Постановление начало действовать с 28 апреля.