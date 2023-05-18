Небензя заявил о вовлеченности НАТО в конфликт на Украине

Небензя: растущий поток оружия для Украины говорит о том, что НАТО стремится к эскалации

19 мая 2023 в 00:38 Размер текста - 17 +

Небензя добавил, что Запад становится соучастником военных преступлений Киева Фото: Пресс-служба Соведа Федерации новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Нарастающая помощь НАТО вооруженным силам Украины (ВСУ) говорит о том, что военно-политический блок добивается эскалации конфликта. Таким мнением поделился постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя. «Западные страны упорно твердят, что не являются участниками конфликта, а лишь помогают Украине защититься. Однако в реальности все это ровно наоборот. Запад ведет с Россией прокси-войну на Украине. С момента прошлого заседания совета в феврале по теме поставок западных вооружений на Украину их поток не только не уменьшился, но и идет по нарастающей. Это свидетельствует о настрое стран НАТО на эскалацию», — сказал дипломат, выступая на созванном по инициативе Москвы заседании Совета Безопасности всемирной организации, посвященном теме западных поставок оружия Киеву. Трансляция ведется на youtube-канале ООН в режиме реального времени. Он отметил очевидным тот факт, что ни в каком мирном урегулировании конфликта члены НАТО не заинтересованы. Небензя подчеркнул, что действия этих государств, а именно продолжающиеся поставки Киеву, передача разведданных для нанесения ударов, а также обучение солдат на своей территории, делает эти страны «не только участниками вооруженного конфликта с Россией <…>, но и соучастниками военных преступлений ВСУ и нацбатов». Постпред РФ предупредил, что Москва оставляет за собой право на принятие всех необходимых мер для нейтрализации угроз в сфере безопасности. Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг допустил поставки крылатых ракет Украине. По его словам, многолетняя программа военной помощи для Украины будет включать в себя полное перевооружение страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Нарастающая помощь НАТО вооруженным силам Украины (ВСУ) говорит о том, что военно-политический блок добивается эскалации конфликта. Таким мнением поделился постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя. «Западные страны упорно твердят, что не являются участниками конфликта, а лишь помогают Украине защититься. Однако в реальности все это ровно наоборот. Запад ведет с Россией прокси-войну на Украине. С момента прошлого заседания совета в феврале по теме поставок западных вооружений на Украину их поток не только не уменьшился, но и идет по нарастающей. Это свидетельствует о настрое стран НАТО на эскалацию», — сказал дипломат, выступая на созванном по инициативе Москвы заседании Совета Безопасности всемирной организации, посвященном теме западных поставок оружия Киеву. Трансляция ведется на youtube-канале ООН в режиме реального времени. Он отметил очевидным тот факт, что ни в каком мирном урегулировании конфликта члены НАТО не заинтересованы. Небензя подчеркнул, что действия этих государств, а именно продолжающиеся поставки Киеву, передача разведданных для нанесения ударов, а также обучение солдат на своей территории, делает эти страны «не только участниками вооруженного конфликта с Россией <…>, но и соучастниками военных преступлений ВСУ и нацбатов». Постпред РФ предупредил, что Москва оставляет за собой право на принятие всех необходимых мер для нейтрализации угроз в сфере безопасности. Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг допустил поставки крылатых ракет Украине. По его словам, многолетняя программа военной помощи для Украины будет включать в себя полное перевооружение страны.