18 мая 2023

Ведомство Сергея Нарышкина поглотило пермский музей политических репрессий

Музей истории политических репрессий «Пермь-36» вошел в состав Российского исторического общества
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Музей заповедник истории политических репрессий "Пермь - 36". деревня Кучино, зона, колония, тюрьма, уфсин, итк, иту, дежурная часть колонии
«Пермь-36» — музей-зона для политзаключенных Фото:

В Пермском крае учредили Совет отделения Российского исторического общества. В него вошел и музей политических репрессий «Пермь-36», работающий в бывшей исправительной колонии, рассказали в организации.

«Музей — заповедник „Пермь-36“ вошел в состав совета отделения Российского исторического общества в Пермском крае», — сообщает музей в Telegram. Председателем Российского исторического общества является Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Ранее сообщалось, что пермское отделение РИО будет работать на базе Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Его возглавит Александр Черных. Музей-заповедник «Пермь-36» расположен на территории бывшей исправительно-трудовой колонии в деревне Кучино. В годы СССР здесь отбывали сроки политзаключенные — авторы и распространители антикоммунистической литературы, правозащитники, представители религиозных и национальных организаций.

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В Пермском крае учредили Совет отделения Российского исторического общества. В него вошел и музей политических репрессий «Пермь-36», работающий в бывшей исправительной колонии, рассказали в организации. «Музей — заповедник „Пермь-36“ вошел в состав совета отделения Российского исторического общества в Пермском крае», — сообщает музей в Telegram. Председателем Российского исторического общества является Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Ранее сообщалось, что пермское отделение РИО будет работать на базе Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Его возглавит Александр Черных. Музей-заповедник «Пермь-36» расположен на территории бывшей исправительно-трудовой колонии в деревне Кучино. В годы СССР здесь отбывали сроки политзаключенные — авторы и распространители антикоммунистической литературы, правозащитники, представители религиозных и национальных организаций.
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