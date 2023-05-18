Ведомство Сергея Нарышкина поглотило пермский музей политических репрессий

Музей истории политических репрессий «Пермь-36» вошел в состав Российского исторического общества

19 мая 2023 в 10:52 Размер текста - 17 +

«Пермь-36» — музей-зона для политзаключенных Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае учредили Совет отделения Российского исторического общества. В него вошел и музей политических репрессий «Пермь-36», работающий в бывшей исправительной колонии, рассказали в организации. «Музей — заповедник „Пермь-36“ вошел в состав совета отделения Российского исторического общества в Пермском крае», — сообщает музей в Telegram. Председателем Российского исторического общества является Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Ранее сообщалось, что пермское отделение РИО будет работать на базе Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Его возглавит Александр Черных. Музей-заповедник «Пермь-36» расположен на территории бывшей исправительно-трудовой колонии в деревне Кучино. В годы СССР здесь отбывали сроки политзаключенные — авторы и распространители антикоммунистической литературы, правозащитники, представители религиозных и национальных организаций.

В Пермском крае учредили Совет отделения Российского исторического общества. В него вошел и музей политических репрессий «Пермь-36», работающий в бывшей исправительной колонии, рассказали в организации. «Музей — заповедник „Пермь-36“ вошел в состав совета отделения Российского исторического общества в Пермском крае», — сообщает музей в Telegram. Председателем Российского исторического общества является Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Ранее сообщалось, что пермское отделение РИО будет работать на базе Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Его возглавит Александр Черных. Музей-заповедник «Пермь-36» расположен на территории бывшей исправительно-трудовой колонии в деревне Кучино. В годы СССР здесь отбывали сроки политзаключенные — авторы и распространители антикоммунистической литературы, правозащитники, представители религиозных и национальных организаций.