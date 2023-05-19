В Екатеринбурге 11-летний ребенок гулял по заброшенной строительной площадке и упал с отвесного склона прямо в овраг. Он повредил ногу и не смог выбраться самостоятельно, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
«Сегодня вечером спасателям поступило сообщение, что в Екатеринбурге 11-летний мальчик гулял по заброшенной строительной площадке по улице Народного фронта. Он упал с отвесного склона в овраг и не мог выбраться самостоятельно, поскольку повредил ногу», — пишет ведомство в Telegram.
Прибывшие на место вызова спасатели провели иммобилизацию (лечебный метод создания неподвижности части тела — прим. ред.), подняли ребенка на спинальном щите и передали бригаде скорой помощи. «В спасательной операции участвовали шесть человек и одна единица техники», — резюмировали в МЧС.
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