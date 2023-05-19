В Екатеринбурге ребенок упал в овраг, гуляя по строительной площадке. Фото

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Строительные площадки. Курган, школа, стройка, заозерный
Ребенок гулял по заброшенной строительной площадке Фото:

В Екатеринбурге 11-летний ребенок гулял по заброшенной строительной площадке и упал с отвесного склона прямо в овраг. Он повредил ногу и не смог выбраться самостоятельно, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

«Сегодня вечером спасателям поступило сообщение, что в Екатеринбурге 11-летний мальчик гулял по заброшенной строительной площадке по улице Народного фронта. Он упал с отвесного склона в овраг и не мог выбраться самостоятельно, поскольку повредил ногу», — пишет ведомство в Telegram.

Прибывшие на место вызова спасатели провели иммобилизацию (лечебный метод создания неподвижности части тела — прим. ред.), подняли ребенка на спинальном щите и передали бригаде скорой помощи. «В спасательной операции участвовали шесть человек и одна единица техники», — резюмировали в МЧС.

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В Екатеринбурге 11-летний ребенок гулял по заброшенной строительной площадке и упал с отвесного склона прямо в овраг. Он повредил ногу и не смог выбраться самостоятельно, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. «Сегодня вечером спасателям поступило сообщение, что в Екатеринбурге 11-летний мальчик гулял по заброшенной строительной площадке по улице Народного фронта. Он упал с отвесного склона в овраг и не мог выбраться самостоятельно, поскольку повредил ногу», — пишет ведомство в Telegram. Прибывшие на место вызова спасатели провели иммобилизацию (лечебный метод создания неподвижности части тела — прим. ред.), подняли ребенка на спинальном щите и передали бригаде скорой помощи. «В спасательной операции участвовали шесть человек и одна единица техники», — резюмировали в МЧС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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