В Курганскую область вернутся заморозки

В Курганскую область снова придут заморозки. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Курганской области.
«По прогнозу курганских синоптиков 22 мая в отдельных районах Курганской области будут заморозки. Понижение температуры ожидается в воздухе и на поверхности почвы до минус 2 градусов», — написано на сайте ГУ МЧС.
Чрезвычайное ведомство опубликовало на своем сайте штормовое предупреждение из-за погодных условий. «Соблюдайте меры пожарной безопасности! При обнаружении пожара звоните 101 или 112», — указано в посте.
Ранее URA.RU писало, что в начале мая в Курганской области прогнозировались заморозки до -2…-5 градусов. В Кургане — до -3 градусов.
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