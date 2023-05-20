В Курганскую область вернутся заморозки

21 мая 2023 в 15:26 Размер текста - 17 +

В Курганскую область снова придут заморозки Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Курганскую область снова придут заморозки. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Курганской области. «По прогнозу курганских синоптиков 22 мая в отдельных районах Курганской области будут заморозки. Понижение температуры ожидается в воздухе и на поверхности почвы до минус 2 градусов», — написано на сайте ГУ МЧС. Чрезвычайное ведомство опубликовало на своем сайте штормовое предупреждение из-за погодных условий. «Соблюдайте меры пожарной безопасности! При обнаружении пожара звоните 101 или 112», — указано в посте. Ранее URA.RU писало, что в начале мая в Курганской области прогнозировались заморозки до -2…-5 градусов. В Кургане — до -3 градусов.

В Курганскую область снова придут заморозки. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Курганской области. «По прогнозу курганских синоптиков 22 мая в отдельных районах Курганской области будут заморозки. Понижение температуры ожидается в воздухе и на поверхности почвы до минус 2 градусов», — написано на сайте ГУ МЧС. Чрезвычайное ведомство опубликовало на своем сайте штормовое предупреждение из-за погодных условий. «Соблюдайте меры пожарной безопасности! При обнаружении пожара звоните 101 или 112», — указано в посте. Ранее URA.RU писало, что в начале мая в Курганской области прогнозировались заморозки до -2…-5 градусов. В Кургане — до -3 градусов.