20 мая 2023
19 мая 2023

В Курганскую область вернутся заморозки

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимние виды города. Пермь, иней, заморозки, мороз
В Курганскую область снова придут заморозки Фото:

В Курганскую область снова придут заморозки. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Курганской области.

«По прогнозу курганских синоптиков 22 мая в отдельных районах Курганской области будут заморозки. Понижение температуры ожидается в воздухе и на поверхности почвы до минус 2 градусов», — написано на сайте ГУ МЧС.

Чрезвычайное ведомство опубликовало на своем сайте штормовое предупреждение из-за погодных условий. «Соблюдайте меры пожарной безопасности! При обнаружении пожара звоните 101 или 112», — указано в посте.

Ранее URA.RU писало, что в начале мая в Курганской области прогнозировались заморозки до -2…-5 градусов. В Кургане — до -3 градусов.

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В Курганскую область снова придут заморозки. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Курганской области. «По прогнозу курганских синоптиков 22 мая в отдельных районах Курганской области будут заморозки. Понижение температуры ожидается в воздухе и на поверхности почвы до минус 2 градусов», — написано на сайте ГУ МЧС. Чрезвычайное ведомство опубликовало на своем сайте штормовое предупреждение из-за погодных условий. «Соблюдайте меры пожарной безопасности! При обнаружении пожара звоните 101 или 112», — указано в посте. Ранее URA.RU писало, что в начале мая в Курганской области прогнозировались заморозки до -2…-5 градусов. В Кургане — до -3 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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