Песков объяснил, чем особенны отношения Путина и Эрдогана

Песков: Путин и Эрдоган отвечают за свои слова
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Саммит G20, путин владимир, эрдоган реджеп тайип
Президенты занимаются вопросами, которые касаются взаимовыгодных двусторонних отношений Фото:

Президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган — очень серьезные политические деятели с огромным политическим опытом. Им не свойственны популистские приемы. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление Эрдогана об особых отношениях с российским президентом.

«[Путин и Эрдоган] отвечают за свои слова. Самое главное — они занимаются конкретными вопросами, которые касаются взаимовыгодных двусторонних отношений», — отметил Песков в ходе конференц-колла.

Ранее Эрдоган заявил, что продлить зерновую сделку ему удалось благодаря «особым отношениям» с президентом РФ Владимиром Путиным, отмечает «Федеральное агентство новостей». А подход Запада к России турецкий глава назвал несбалансированным.

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Президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган — очень серьезные политические деятели с огромным политическим опытом. Им не свойственны популистские приемы. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление Эрдогана об особых отношениях с российским президентом. «[Путин и Эрдоган] отвечают за свои слова. Самое главное — они занимаются конкретными вопросами, которые касаются взаимовыгодных двусторонних отношений», — отметил Песков в ходе конференц-колла. Ранее Эрдоган заявил, что продлить зерновую сделку ему удалось благодаря «особым отношениям» с президентом РФ Владимиром Путиным, отмечает «Федеральное агентство новостей». А подход Запада к России турецкий глава назвал несбалансированным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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