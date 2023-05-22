Песков объяснил, чем особенны отношения Путина и Эрдогана

Президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган — очень серьезные политические деятели с огромным политическим опытом. Им не свойственны популистские приемы. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление Эрдогана об особых отношениях с российским президентом.
«[Путин и Эрдоган] отвечают за свои слова. Самое главное — они занимаются конкретными вопросами, которые касаются взаимовыгодных двусторонних отношений», — отметил Песков в ходе конференц-колла.
Ранее Эрдоган заявил, что продлить зерновую сделку ему удалось благодаря «особым отношениям» с президентом РФ Владимиром Путиным, отмечает «Федеральное агентство новостей». А подход Запада к России турецкий глава назвал несбалансированным.
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