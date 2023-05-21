21 мая 2023
20 мая 2023

В «Сургутнефтегазе» вахтовиков обязали проходить экспресс-тестирование на COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Без результата экспресс-теста на вахту не повезут Фото:

В ПАО «Сургутнефтегазе» с первого июля для вахтовиков меняются требования при вылете на работу. Судя по внутреннему документу, оказавшемуся в распоряжении редакции URA.RU, приехавшим на вахту не нужно будет проходить карантин в «буферной зоне», но при этом для выхода на работу потребуется экспресс-тест на COVID.

«В связи с отменой „буферных зон“ с 01.07. 2023 года изменится порядок доступа вахтовых работников к вылету в места проведения работ. К вылету будут допущены работники, прошедшие экспресс-тестирование на COVID-19 и получившие отрицательный результат», — указано в документе.

Тестирование будут проводить в лицензированных городских лабораториях, с которыми компания заключила договор. Проверку на заболевание COVID нужно пройти не позднее, чем за четыре часа до вылета. В пресс-службе «Сургутнефтегаза» отказались комментировать данное распоряжение руководства компании.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники «Сургутнефтегаза» жалуются на принудительную обсервацию. Вахтовиков заставляют проходить карантин в «буферной зоне» из-за COVID.

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В ПАО «Сургутнефтегазе» с первого июля для вахтовиков меняются требования при вылете на работу. Судя по внутреннему документу, оказавшемуся в распоряжении редакции URA.RU, приехавшим на вахту не нужно будет проходить карантин в «буферной зоне», но при этом для выхода на работу потребуется экспресс-тест на COVID. «В связи с отменой „буферных зон“ с 01.07. 2023 года изменится порядок доступа вахтовых работников к вылету в места проведения работ. К вылету будут допущены работники, прошедшие экспресс-тестирование на COVID-19 и получившие отрицательный результат», — указано в документе. Тестирование будут проводить в лицензированных городских лабораториях, с которыми компания заключила договор. Проверку на заболевание COVID нужно пройти не позднее, чем за четыре часа до вылета. В пресс-службе «Сургутнефтегаза» отказались комментировать данное распоряжение руководства компании. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники «Сургутнефтегаза» жалуются на принудительную обсервацию. Вахтовиков заставляют проходить карантин в «буферной зоне» из-за COVID.
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