Из Сургута на военную службу отправились солдаты-призывники

23 мая 2023 в 18:20 Размер текста - 17 +

Более 500 человек были призваны из Сургута и района Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Более 500 жителей Сургута и Сургутского района отправятся на срочную службу в рамках весеннего призыва. Об этом URA.RU сообщил военный комиссар города Андрей Колядин. «В ходе весеннего призыва будет отправлено более 500 наших земляков — жителей Сургута и Сургутского района. Традиционно с нашего региона ребята проходят службу на всей территории РФ в любых родах войск. Будут и те, кто попадет в президентский полк. Работа по отбору туда велась последние 9 месяцев», — сообщил Калядин. Весенний призыв, по словам военкома, продлится до 15 июля. В военные части призывники будут распределяться на пункте сбора в городе Пыть-Яхе. Там им предстоит пройти очередную медкомиссию. Ранее URA.RU сообщало, что выпускников школ Сургута вербуют в военные училища. Будущим студентам обещают бесплатное проживание, увеличенную стипендию, работу после окончания вуза и еще ряд социальных бонусов.

Более 500 жителей Сургута и Сургутского района отправятся на срочную службу в рамках весеннего призыва. Об этом URA.RU сообщил военный комиссар города Андрей Колядин. «В ходе весеннего призыва будет отправлено более 500 наших земляков — жителей Сургута и Сургутского района. Традиционно с нашего региона ребята проходят службу на всей территории РФ в любых родах войск. Будут и те, кто попадет в президентский полк. Работа по отбору туда велась последние 9 месяцев», — сообщил Калядин. Весенний призыв, по словам военкома, продлится до 15 июля. В военные части призывники будут распределяться на пункте сбора в городе Пыть-Яхе. Там им предстоит пройти очередную медкомиссию. Ранее URA.RU сообщало, что выпускников школ Сургута вербуют в военные училища. Будущим студентам обещают бесплатное проживание, увеличенную стипендию, работу после окончания вуза и еще ряд социальных бонусов.