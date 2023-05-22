22 мая 2023

Из Сургута на военную службу отправились солдаты-призывники

© Служба новостей «URA.RU»
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Призывной пункт. Курган, армия, призывники, отправка в армию, военная форма, призыв в армию
Более 500 человек были призваны из Сургута и района Фото:

Более 500 жителей Сургута и Сургутского района отправятся на срочную службу в рамках весеннего призыва. Об этом URA.RU сообщил военный комиссар города Андрей Колядин.

«В ходе весеннего призыва будет отправлено более 500 наших земляков — жителей Сургута и Сургутского района. Традиционно с нашего региона ребята проходят службу на всей территории РФ в любых родах войск. Будут и те, кто попадет в президентский полк. Работа по отбору туда велась последние 9 месяцев», — сообщил Калядин.

Весенний призыв, по словам военкома, продлится до 15 июля. В военные части призывники будут распределяться на пункте сбора в городе Пыть-Яхе. Там им предстоит пройти очередную медкомиссию.

Ранее URA.RU сообщало, что выпускников школ Сургута вербуют в военные училища. Будущим студентам обещают бесплатное проживание, увеличенную стипендию, работу после окончания вуза и еще ряд социальных бонусов.

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Более 500 жителей Сургута и Сургутского района отправятся на срочную службу в рамках весеннего призыва. Об этом URA.RU сообщил военный комиссар города Андрей Колядин. «В ходе весеннего призыва будет отправлено более 500 наших земляков — жителей Сургута и Сургутского района. Традиционно с нашего региона ребята проходят службу на всей территории РФ в любых родах войск. Будут и те, кто попадет в президентский полк. Работа по отбору туда велась последние 9 месяцев», — сообщил Калядин. Весенний призыв, по словам военкома, продлится до 15 июля. В военные части призывники будут распределяться на пункте сбора в городе Пыть-Яхе. Там им предстоит пройти очередную медкомиссию. Ранее URA.RU сообщало, что выпускников школ Сургута вербуют в военные училища. Будущим студентам обещают бесплатное проживание, увеличенную стипендию, работу после окончания вуза и еще ряд социальных бонусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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