23 мая 2023

В ХМАО на сотню свадеб приходится сто разводов

© Служба новостей «URA.RU»
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По статистике за январь—март 2023 года на 100 браков пришлось 100 разводов Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе по статистике за январь—март на 100 браков пришлось 100 разводов. Об этом URA.RU сообщили в Тюменьстате.

«На 100 заключенных браков приходится 100 разводов, против 97 в соответствующем периоде 2022 года. Коэффициенты брачности и разводимости в расчете на 1000 человек составили 5,2% (в январе—марте 2022 года — 5,4 и 5,3% соответственно)», — говорится в исследовании.

С января по марта 2023 года в регионе также зарегистрировано 4524 новорожденных. Это на 0,5% меньше, чем в такой же период 2022 года. «Число умерших составило 2759 человек, что на 14,2% меньше, чем за соответствующий период предыдущего года», — добавляют аналитики.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО естественный прирост населения в январе—феврале увеличился в 1,5 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Согласно исследованию Тюменьстата, этот показатель увеличился с 717 до 1069 человек.

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В Ханты-Мансийском автономном округе по статистике за январь—март на 100 браков пришлось 100 разводов. Об этом URA.RU сообщили в Тюменьстате. «На 100 заключенных браков приходится 100 разводов, против 97 в соответствующем периоде 2022 года. Коэффициенты брачности и разводимости в расчете на 1000 человек составили 5,2% (в январе—марте 2022 года — 5,4 и 5,3% соответственно)», — говорится в исследовании. С января по марта 2023 года в регионе также зарегистрировано 4524 новорожденных. Это на 0,5% меньше, чем в такой же период 2022 года. «Число умерших составило 2759 человек, что на 14,2% меньше, чем за соответствующий период предыдущего года», — добавляют аналитики. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО естественный прирост населения в январе—феврале увеличился в 1,5 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Согласно исследованию Тюменьстата, этот показатель увеличился с 717 до 1069 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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