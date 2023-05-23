В ХМАО на сотню свадеб приходится сто разводов

В Ханты-Мансийском автономном округе по статистике за январь—март на 100 браков пришлось 100 разводов. Об этом URA.RU сообщили в Тюменьстате.
«На 100 заключенных браков приходится 100 разводов, против 97 в соответствующем периоде 2022 года. Коэффициенты брачности и разводимости в расчете на 1000 человек составили 5,2% (в январе—марте 2022 года — 5,4 и 5,3% соответственно)», — говорится в исследовании.
С января по марта 2023 года в регионе также зарегистрировано 4524 новорожденных. Это на 0,5% меньше, чем в такой же период 2022 года. «Число умерших составило 2759 человек, что на 14,2% меньше, чем за соответствующий период предыдущего года», — добавляют аналитики.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО естественный прирост населения в январе—феврале увеличился в 1,5 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Согласно исследованию Тюменьстата, этот показатель увеличился с 717 до 1069 человек.
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