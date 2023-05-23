В ХМАО на сотню свадеб приходится сто разводов

24 мая 2023 в 20:37 Размер текста - 17 +

По статистике за январь—март 2023 года на 100 браков пришлось 100 разводов Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе по статистике за январь—март на 100 браков пришлось 100 разводов. Об этом URA.RU сообщили в Тюменьстате. «На 100 заключенных браков приходится 100 разводов, против 97 в соответствующем периоде 2022 года. Коэффициенты брачности и разводимости в расчете на 1000 человек составили 5,2% (в январе—марте 2022 года — 5,4 и 5,3% соответственно)», — говорится в исследовании. С января по марта 2023 года в регионе также зарегистрировано 4524 новорожденных. Это на 0,5% меньше, чем в такой же период 2022 года. «Число умерших составило 2759 человек, что на 14,2% меньше, чем за соответствующий период предыдущего года», — добавляют аналитики. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО естественный прирост населения в январе—феврале увеличился в 1,5 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Согласно исследованию Тюменьстата, этот показатель увеличился с 717 до 1069 человек.

В Ханты-Мансийском автономном округе по статистике за январь—март на 100 браков пришлось 100 разводов. Об этом URA.RU сообщили в Тюменьстате. «На 100 заключенных браков приходится 100 разводов, против 97 в соответствующем периоде 2022 года. Коэффициенты брачности и разводимости в расчете на 1000 человек составили 5,2% (в январе—марте 2022 года — 5,4 и 5,3% соответственно)», — говорится в исследовании. С января по марта 2023 года в регионе также зарегистрировано 4524 новорожденных. Это на 0,5% меньше, чем в такой же период 2022 года. «Число умерших составило 2759 человек, что на 14,2% меньше, чем за соответствующий период предыдущего года», — добавляют аналитики. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО естественный прирост населения в январе—феврале увеличился в 1,5 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Согласно исследованию Тюменьстата, этот показатель увеличился с 717 до 1069 человек.