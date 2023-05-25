В поселок Малышева (Свердловская область), где сейчас горят леса, приехал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Здесь он проводит оперативное совещание, сообщает департамент информационной политики.
«Губернатор Евгений Куйвашев работает в Малышевском городском округе, где продолжается ликвидация крупного возгорания. Пожар в настоящее время локализован на площади 350 гектаров. Угрозы населенному пункту нет», — рассказали представители главы региона.
Сначала губернатор отправился на оперативное совещание, затем планирует проинспектировать, как ликвидируют пожар. Сейчас на месте работают 45 человек, шесть единиц техники, организовано окарауливание.
В настоящее время из-за жары в Свердловской области увеличивается площадь пожаров. По поручению губернатора Куйвашева компании, которые занимаются лесозаготовками, отправятся на патрулирование территорий региона.
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