Свердловский губернатор прибыл в поселок Малышева, где бушует пожар. Фото

25 мая 2023 в 15:42 Размер текста - 17 +

С каждым днем площадь пожаров увеличивается Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области В поселок Малышева (Свердловская область), где сейчас горят леса, приехал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Здесь он проводит оперативное совещание, сообщает департамент информационной политики. «Губернатор Евгений Куйвашев работает в Малышевском городском округе, где продолжается ликвидация крупного возгорания. Пожар в настоящее время локализован на площади 350 гектаров. Угрозы населенному пункту нет», — рассказали представители главы региона. Сначала губернатор отправился на оперативное совещание, затем планирует проинспектировать, как ликвидируют пожар. Сейчас на месте работают 45 человек, шесть единиц техники, организовано окарауливание. В настоящее время из-за жары в Свердловской области увеличивается площадь пожаров. По поручению губернатора Куйвашева компании, которые занимаются лесозаготовками, отправятся на патрулирование территорий региона. Фото: департамент информационной политики

В поселок Малышева (Свердловская область), где сейчас горят леса, приехал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Здесь он проводит оперативное совещание, сообщает департамент информационной политики. «Губернатор Евгений Куйвашев работает в Малышевском городском округе, где продолжается ликвидация крупного возгорания. Пожар в настоящее время локализован на площади 350 гектаров. Угрозы населенному пункту нет», — рассказали представители главы региона. Сначала губернатор отправился на оперативное совещание, затем планирует проинспектировать, как ликвидируют пожар. Сейчас на месте работают 45 человек, шесть единиц техники, организовано окарауливание. В настоящее время из-за жары в Свердловской области увеличивается площадь пожаров. По поручению губернатора Куйвашева компании, которые занимаются лесозаготовками, отправятся на патрулирование территорий региона.