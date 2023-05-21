Авиакомпании Georgian Airways отказалась пускать президента Грузии на борт

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Последствия протестов в Грузии. Тбилиси, взлетное поле, аэропорт тбилиси, грузинские авиалинии, georgian airways, аэропорт имени шота руставели
Авиакомпания объявила президента Грузии персоной нон-грата Фото:

Флагманский авиаперевозчик Грузии Georgian Airways не будет пускать на борт своих самолетов президента страны Саломе Зурабишвили. Об этом говорится в заявлении основателя авиакомпании Тамаза Гаиашвили.

«Мы объявляем ее персоной нон-грата, пока она не извинится перед грузинским народом, мы ее не пустим на борт», — отмечается в заявлении Гаиашвили. Информацию об этом передает ТАСС.

Причина в бойкоте, который Зурабашвили объявила компании из-за восстановления прямого авиасообщения с Россией. Политик призывала граждан следовать ее примеру.

Ранее Владимир Путин подписал указ, отменяющий визовый режим для граждан Грузии. После приземления первого за четыре года рейса из Москвы в Тбилиси, оппозиционная партия Грузии «Дроа» вместе со сторонниками окружила аэропорт. Они пытались прорвать полицейский кордон.

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Флагманский авиаперевозчик Грузии Georgian Airways не будет пускать на борт своих самолетов президента страны Саломе Зурабишвили. Об этом говорится в заявлении основателя авиакомпании Тамаза Гаиашвили. «Мы объявляем ее персоной нон-грата, пока она не извинится перед грузинским народом, мы ее не пустим на борт», — отмечается в заявлении Гаиашвили. Информацию об этом передает ТАСС. Причина в бойкоте, который Зурабашвили объявила компании из-за восстановления прямого авиасообщения с Россией. Политик призывала граждан следовать ее примеру. Ранее Владимир Путин подписал указ, отменяющий визовый режим для граждан Грузии. После приземления первого за четыре года рейса из Москвы в Тбилиси, оппозиционная партия Грузии «Дроа» вместе со сторонниками окружила аэропорт. Они пытались прорвать полицейский кордон.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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