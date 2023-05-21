Авиакомпании Georgian Airways отказалась пускать президента Грузии на борт

Флагманский авиаперевозчик Грузии Georgian Airways не будет пускать на борт своих самолетов президента страны Саломе Зурабишвили. Об этом говорится в заявлении основателя авиакомпании Тамаза Гаиашвили.
«Мы объявляем ее персоной нон-грата, пока она не извинится перед грузинским народом, мы ее не пустим на борт», — отмечается в заявлении Гаиашвили. Информацию об этом передает ТАСС.
Причина в бойкоте, который Зурабашвили объявила компании из-за восстановления прямого авиасообщения с Россией. Политик призывала граждан следовать ее примеру.
Ранее Владимир Путин подписал указ, отменяющий визовый режим для граждан Грузии. После приземления первого за четыре года рейса из Москвы в Тбилиси, оппозиционная партия Грузии «Дроа» вместе со сторонниками окружила аэропорт. Они пытались прорвать полицейский кордон.
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