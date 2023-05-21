Авиакомпании Georgian Airways отказалась пускать президента Грузии на борт

21 мая 2023 в 13:19 Размер текста - 17 +

Авиакомпания объявила президента Грузии персоной нон-грата Фото: Сергей Заикин © URA.RU Флагманский авиаперевозчик Грузии Georgian Airways не будет пускать на борт своих самолетов президента страны Саломе Зурабишвили. Об этом говорится в заявлении основателя авиакомпании Тамаза Гаиашвили. «Мы объявляем ее персоной нон-грата, пока она не извинится перед грузинским народом, мы ее не пустим на борт», — отмечается в заявлении Гаиашвили. Информацию об этом передает ТАСС. Причина в бойкоте, который Зурабашвили объявила компании из-за восстановления прямого авиасообщения с Россией. Политик призывала граждан следовать ее примеру. Ранее Владимир Путин подписал указ, отменяющий визовый режим для граждан Грузии. После приземления первого за четыре года рейса из Москвы в Тбилиси, оппозиционная партия Грузии «Дроа» вместе со сторонниками окружила аэропорт. Они пытались прорвать полицейский кордон.

Флагманский авиаперевозчик Грузии Georgian Airways не будет пускать на борт своих самолетов президента страны Саломе Зурабишвили. Об этом говорится в заявлении основателя авиакомпании Тамаза Гаиашвили. «Мы объявляем ее персоной нон-грата, пока она не извинится перед грузинским народом, мы ее не пустим на борт», — отмечается в заявлении Гаиашвили. Информацию об этом передает ТАСС. Причина в бойкоте, который Зурабашвили объявила компании из-за восстановления прямого авиасообщения с Россией. Политик призывала граждан следовать ее примеру. Ранее Владимир Путин подписал указ, отменяющий визовый режим для граждан Грузии. После приземления первого за четыре года рейса из Москвы в Тбилиси, оппозиционная партия Грузии «Дроа» вместе со сторонниками окружила аэропорт. Они пытались прорвать полицейский кордон.