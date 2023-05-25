Производитель спортодежды Puma судится с челябинским бизнесменом

Puma потребовала с предпринимателя выплаты 50 тысяч рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Производитель спортивной одежды и обуви, компания Puma SE, подала в суд на бизнесмена из Челябинска. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, истец требует взыскать около 50 тысяч рублей.

«Puma SE, Германия, обратилась в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Рахматжону Тешабоеву. Требует взыскать 50 тысяч рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки», — указал суд в своем определении.

Указанные в документе товарные знаки содержат фирменное изображение пумы и брендовую надпись. Знаки зарегистрированы для изделий из кожи и кожзаменителя, ботинок, туфель, тапочек для бега трусцой, даже игрушек и снарядов для физупражнений.

Какой именно товар предпринимателя нарушил права истца, не указано. Однако суд обратил внимание на то, что Puma SE не представила вещественные доказательства. Производитель одежды сделал контрольную закупку, но из фотоматериала не ясно, какой товар был реализован ответчиком.

Суд попросил устранить упущения. Доказательство следует представить в процесс не позднее 22 июня.