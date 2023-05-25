25 мая 2023
24 мая 2023

Мэрия Сургута подала в суд на МЧС для возврата пожарных машин

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу Сироджова Мухридина. Кетово. Курган, уголовное дело, приговор, судебное заседание, судья, суд, личное дело
Мэрия требует вернуть на баланс города 11 машин Фото:

Мэрия Сургута подала в суд иск к МЧС с требованием вернуть городу пожарные машины, которые передавались ведомству в пользование. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах округа.

«Мэрия Сургута подала в суд иск к МЧС с требованием вернуть 11 пожарных машин. Все машины специального назначения. Там какая-то ошибка вышла при регистрации машин, и их почему-то приписали на баланс пожарной части, а не города. Заседание назначено на 10 июля», — сообщил источник.

В мэрии Сургута журналисту URA.RU сообщили, что машины приобретались в начале двухтысячных годов, а позже были переданы в пользование подразделению противопожарной службы. Но при передаче была допущена ошибка, и для ее решения необходимо судиться.

«ПТС содержат ошибочную информацию о собственнике транспортного средства — ГУ 1 отряд Федеральной противопожарной службы по ХМАО, которое ранее приобретало ТС по гражданско-правовым договорам в собственность муниципалитета. В настоящее время учреждение ликвидировано. Транспортные средства с момента приобретения включены в реестр муниципальной собственности. Для приведения в соответствие вопрос возможно было решить только в судебном порядке», — сообщили в мэрии.

Между тем в администрации заявили, что уже направили проект мирового соглашения в МЧС. Чиновники просят признать, что машины принадлежат городу. В окружном МЧС сообщили, что готовы к подписанию соглашения. «Произошла небольшая несостыковка в документах. Для ее решения необходимо подписать соглашение. Процедура формальная, споров с администрацией нет», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Сургута начала судебные тяжбы с концессионером. Компания «Домтехностиль» затягивает строительство школы на 1,5 тысячи мест в 30А микрорайоне.

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Мэрия Сургута подала в суд иск к МЧС с требованием вернуть городу пожарные машины, которые передавались ведомству в пользование. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах округа. «Мэрия Сургута подала в суд иск к МЧС с требованием вернуть 11 пожарных машин. Все машины специального назначения. Там какая-то ошибка вышла при регистрации машин, и их почему-то приписали на баланс пожарной части, а не города. Заседание назначено на 10 июля», — сообщил источник. В мэрии Сургута журналисту URA.RU сообщили, что машины приобретались в начале двухтысячных годов, а позже были переданы в пользование подразделению противопожарной службы. Но при передаче была допущена ошибка, и для ее решения необходимо судиться. «ПТС содержат ошибочную информацию о собственнике транспортного средства — ГУ 1 отряд Федеральной противопожарной службы по ХМАО, которое ранее приобретало ТС по гражданско-правовым договорам в собственность муниципалитета. В настоящее время учреждение ликвидировано. Транспортные средства с момента приобретения включены в реестр муниципальной собственности. Для приведения в соответствие вопрос возможно было решить только в судебном порядке», — сообщили в мэрии. Между тем в администрации заявили, что уже направили проект мирового соглашения в МЧС. Чиновники просят признать, что машины принадлежат городу. В окружном МЧС сообщили, что готовы к подписанию соглашения. «Произошла небольшая несостыковка в документах. Для ее решения необходимо подписать соглашение. Процедура формальная, споров с администрацией нет», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Сургута начала судебные тяжбы с концессионером. Компания «Домтехностиль» затягивает строительство школы на 1,5 тысячи мест в 30А микрорайоне.
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