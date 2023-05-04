Концессионер затягивает строительство школы в Сургуте

05 мая 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Из-за затянувшихся судов невозможно начать строительство школы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Сургуте концессионер затягивает строительство школы на 1,5 тысячи мест в 30А микрорайоне. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «Концессионер компания „Домтехностиль“, обещавшая построить школу, находится в состоянии банкротства, но упорно продолжает подавать апелляции и обжаловать решения суда, обязавшие фирму расторгнуть договор с мэрией и выплатить неустойку. Видимо, судиться они будут еще долго, пока не завершится процедура банкротства компании. Поэтому начало строительства школы затянется еще минимум на два года», — сообщил собеседник. В мэрии города журналисту агентства сообщили, что действительно судятся с компанией «Домтехностиль» и окончательного решения пока нет. Назвать сроки строительства школы в администрации не смогли. Деньги, выделенные на возведение образовательного учреждения, окружные власти отозвали. «Арбитражный суд ХМАО вынес решение о расторжения концессионного соглашения и взыскания с „Домтехностиль“ в пользу администрации города неустойки. Решение в законную силу не вступило из-за его обжалования в апелляционном порядке. После завершения судебного разбирательства администрацией города будут предприняты меры по привлечению финансирования из окружного бюджета для создания объекта. В настоящее время земельный участок обременен правами концессионера, в связи с чем осуществить проектные и строительные работы невозможно», — сообщили в администрации. За разъяснениями журналист URA.RU обратился в компанию «Домтехностиль». По телефонным номерам, указанным в открытых источниках, никто не ответил на звонок. Электронной почты компании не указано. Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургута Андрей Филатов назвал строительство школ ключевым вызовом для мэрии. Для перевода всех детей на учебу в одну смену нужно ввести 35 тысяч новых школьных мест. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сургуте концессионер затягивает строительство школы на 1,5 тысячи мест в 30А микрорайоне. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «Концессионер компания „Домтехностиль“, обещавшая построить школу, находится в состоянии банкротства, но упорно продолжает подавать апелляции и обжаловать решения суда, обязавшие фирму расторгнуть договор с мэрией и выплатить неустойку. Видимо, судиться они будут еще долго, пока не завершится процедура банкротства компании. Поэтому начало строительства школы затянется еще минимум на два года», — сообщил собеседник. В мэрии города журналисту агентства сообщили, что действительно судятся с компанией «Домтехностиль» и окончательного решения пока нет. Назвать сроки строительства школы в администрации не смогли. Деньги, выделенные на возведение образовательного учреждения, окружные власти отозвали. «Арбитражный суд ХМАО вынес решение о расторжения концессионного соглашения и взыскания с „Домтехностиль“ в пользу администрации города неустойки. Решение в законную силу не вступило из-за его обжалования в апелляционном порядке. После завершения судебного разбирательства администрацией города будут предприняты меры по привлечению финансирования из окружного бюджета для создания объекта. В настоящее время земельный участок обременен правами концессионера, в связи с чем осуществить проектные и строительные работы невозможно», — сообщили в администрации. За разъяснениями журналист URA.RU обратился в компанию «Домтехностиль». По телефонным номерам, указанным в открытых источниках, никто не ответил на звонок. Электронной почты компании не указано. Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургута Андрей Филатов назвал строительство школ ключевым вызовом для мэрии. Для перевода всех детей на учебу в одну смену нужно ввести 35 тысяч новых школьных мест.