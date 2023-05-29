Путин подписал важный закон по пенсиям для россиян

Президент РФ Владимир Путин одобрил закон о беззаявительном назначении социальных и страховых выплат в случае потери кормильца, а также социальной пенсии детям, чьи родители неизвестны. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Пенсии назначаются со дня смерти кормильца на основании данных, которые имеются в распоряжении органа, осуществляющего пенсионное обеспечение. Решение о назначении таких пенсий будет приниматься в срок не более пяти рабочих дней», — отмечается
Лицам, у которых есть основания для назначения и страховой, и социальной пенсий, будут начислять одну, более выгодную пенсию. Закон также уточнил категорию «нетрудоспособных граждан». К ней относятся дети, которые достигли 18 лет и завершили обучение по образовательным программам основного общего или среднего общего образования на период до 1 сентября года окончания обучения.
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