Путин подписал важный закон по пенсиям для россиян

Путин подписал закон о беззаявительном назначении страховой и социальной пенсий

29 мая 2023 в 17:02 Размер текста - 17 +

Президент РФ подписал новый закон о пенсиях Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Пенсионная реформа в России Президент РФ Владимир Путин одобрил закон о беззаявительном назначении социальных и страховых выплат в случае потери кормильца, а также социальной пенсии детям, чьи родители неизвестны. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Пенсии назначаются со дня смерти кормильца на основании данных, которые имеются в распоряжении органа, осуществляющего пенсионное обеспечение. Решение о назначении таких пенсий будет приниматься в срок не более пяти рабочих дней», — отмечается в документе . Лицам, у которых есть основания для назначения и страховой, и социальной пенсий, будут начислять одну, более выгодную пенсию. Закон также уточнил категорию «нетрудоспособных граждан». К ней относятся дети, которые достигли 18 лет и завершили обучение по образовательным программам основного общего или среднего общего образования на период до 1 сентября года окончания обучения.

Президент РФ Владимир Путин одобрил закон о беззаявительном назначении социальных и страховых выплат в случае потери кормильца, а также социальной пенсии детям, чьи родители неизвестны. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Пенсии назначаются со дня смерти кормильца на основании данных, которые имеются в распоряжении органа, осуществляющего пенсионное обеспечение. Решение о назначении таких пенсий будет приниматься в срок не более пяти рабочих дней», — отмечается в документе. Лицам, у которых есть основания для назначения и страховой, и социальной пенсий, будут начислять одну, более выгодную пенсию. Закон также уточнил категорию «нетрудоспособных граждан». К ней относятся дети, которые достигли 18 лет и завершили обучение по образовательным программам основного общего или среднего общего образования на период до 1 сентября года окончания обучения.