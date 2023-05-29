Путин подписал важный закон по пенсиям для россиян

Путин подписал закон о беззаявительном назначении страховой и социальной пенсий
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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Президент РФ подписал новый закон о пенсиях Фото:
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Пенсионная реформа в России

Президент РФ Владимир Путин одобрил закон о беззаявительном назначении социальных и страховых выплат в случае потери кормильца, а также социальной пенсии детям, чьи родители неизвестны. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Пенсии назначаются со дня смерти кормильца на основании данных, которые имеются в распоряжении органа, осуществляющего пенсионное обеспечение. Решение о назначении таких пенсий будет приниматься в срок не более пяти рабочих дней», — отмечается в документе.

Лицам, у которых есть основания для назначения и страховой, и социальной пенсий, будут начислять одну, более выгодную пенсию. Закон также уточнил категорию «нетрудоспособных граждан». К ней относятся дети, которые достигли 18 лет и завершили обучение по образовательным программам основного общего или среднего общего образования на период до 1 сентября года окончания обучения.

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Президент РФ Владимир Путин одобрил закон о беззаявительном назначении социальных и страховых выплат в случае потери кормильца, а также социальной пенсии детям, чьи родители неизвестны. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Пенсии назначаются со дня смерти кормильца на основании данных, которые имеются в распоряжении органа, осуществляющего пенсионное обеспечение. Решение о назначении таких пенсий будет приниматься в срок не более пяти рабочих дней», — отмечается в документе. Лицам, у которых есть основания для назначения и страховой, и социальной пенсий, будут начислять одну, более выгодную пенсию. Закон также уточнил категорию «нетрудоспособных граждан». К ней относятся дети, которые достигли 18 лет и завершили обучение по образовательным программам основного общего или среднего общего образования на период до 1 сентября года окончания обучения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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