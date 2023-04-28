Путин ужесточил наказание за терроризм

Путин подписал закон о максимальном наказании за терроризм до 20 лет
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Путин подписал закон о поднятии максимального срока наказания за терроризм до 20 лет Фото:

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за терроризм. Согласно нему, максимальный срок лишения свободы достигает 20 лет.

За диверсии предусматривается наказание до 20 лет лишения свободы (прежде было до 15 лет). Кроме того, усиливается ответственность по ряду «антитеррористических» статей УК, следует из закона. Его текст приводит официальный сайт интернет-портала правовой информации.

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Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за терроризм. Согласно нему, максимальный срок лишения свободы достигает 20 лет. За диверсии предусматривается наказание до 20 лет лишения свободы (прежде было до 15 лет). Кроме того, усиливается ответственность по ряду «антитеррористических» статей УК, следует из закона. Его текст приводит официальный сайт интернет-портала правовой информации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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