Путин ужесточил наказание за терроризм Путин подписал закон о максимальном наказании за терроризм до 20 лет 28 апреля 2023 в 18:15 Размер текста - 17 + Путин подписал закон о поднятии максимального срока наказания за терроризм до 20 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за терроризм. Согласно нему, максимальный срок лишения свободы достигает 20 лет. За диверсии предусматривается наказание до 20 лет лишения свободы (прежде было до 15 лет). Кроме того, усиливается ответственность по ряду «антитеррористических» статей УК, следует из закона. Его текст приводит официальный сайт интернет-портала правовой информации. Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за терроризм. Согласно нему, максимальный срок лишения свободы достигает 20 лет. За диверсии предусматривается наказание до 20 лет лишения свободы (прежде было до 15 лет). Кроме того, усиливается ответственность по ряду «антитеррористических» статей УК, следует из закона. Его текст приводит официальный сайт интернет-портала правовой информации. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям