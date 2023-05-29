29 мая 2023

Глава Минобороны Украины открестился от атак ВСУ на Белгородскую область

Глава Минобороны Украины Резников: ВСУ не нападет на территории России
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Алексей Резников, stock
Алексей Резников попытался оправдаться за обстрелы территорий РФ со стороны ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киеву не интересны российские территории. По его словам, украинские бойцы не участвовали в атаке на Белгородскую область.

«Российская земля нам не нужна», — заявил Резников в интервью немецкому Funke Mediengruppe. По его словам, Военнослужащие Украины (ВСУ) не причастны к обстрелу в Белгородской области.

Украина атакует приграничные российские территории с момента начала спецоперации РФ. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что за все время СВО в область проникали пять групп украинских диверсантов. По словам Гладкова, за последнее время украинские военнослужащие обстреляли регион 303 раза, передает «Национальная служба новостей». По мнению политика, чтобы обезопасить российские территории, граничащие с Украиной, нужно присоединить Харьков к Белгородской области, сообщает «Царьград».

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Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киеву не интересны российские территории. По его словам, украинские бойцы не участвовали в атаке на Белгородскую область. «Российская земля нам не нужна», — заявил Резников в интервью немецкому Funke Mediengruppe. По его словам, Военнослужащие Украины (ВСУ) не причастны к обстрелу в Белгородской области. Украина атакует приграничные российские территории с момента начала спецоперации РФ. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что за все время СВО в область проникали пять групп украинских диверсантов. По словам Гладкова, за последнее время украинские военнослужащие обстреляли регион 303 раза, передает «Национальная служба новостей». По мнению политика, чтобы обезопасить российские территории, граничащие с Украиной, нужно присоединить Харьков к Белгородской области, сообщает «Царьград».
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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