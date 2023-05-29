Глава Минобороны Украины открестился от атак ВСУ на Белгородскую область

Глава Минобороны Украины Резников: ВСУ не нападет на территории России

30 мая 2023 в 05:01 Размер текста - 17 +

Алексей Резников попытался оправдаться за обстрелы территорий РФ со стороны ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киеву не интересны российские территории. По его словам, украинские бойцы не участвовали в атаке на Белгородскую область. «Российская земля нам не нужна», — заявил Резников в интервью немецкому Funke Mediengruppe. По его словам, Военнослужащие Украины (ВСУ) не причастны к обстрелу в Белгородской области. Украина атакует приграничные российские территории с момента начала спецоперации РФ. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что за все время СВО в область проникали пять групп украинских диверсантов. По словам Гладкова, за последнее время украинские военнослужащие обстреляли регион 303 раза, передает «Национальная служба новостей». По мнению политика, чтобы обезопасить российские территории, граничащие с Украиной, нужно присоединить Харьков к Белгородской области, сообщает «Царьград».

Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киеву не интересны российские территории. По его словам, украинские бойцы не участвовали в атаке на Белгородскую область. «Российская земля нам не нужна», — заявил Резников в интервью немецкому Funke Mediengruppe. По его словам, Военнослужащие Украины (ВСУ) не причастны к обстрелу в Белгородской области. Украина атакует приграничные российские территории с момента начала спецоперации РФ. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что за все время СВО в область проникали пять групп украинских диверсантов. По словам Гладкова, за последнее время украинские военнослужащие обстреляли регион 303 раза, передает «Национальная служба новостей». По мнению политика, чтобы обезопасить российские территории, граничащие с Украиной, нужно присоединить Харьков к Белгородской области, сообщает «Царьград».