29 мая 2023
28 мая 2023

Губернатор ХМАО разозлилась на мэров Ханты-Мансийска и Сургута

© Служба новостей «URA.RU»
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Подписание соглашения о сотрудничестве между правительством ХМАО и сирийской провинции Хомс. Ханты-Мансийск, портрет, комарова наталья
Со следующей недели все главы участвуют в штабе Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова рассердилась на мэров Ханты-Мансийска и Сургута из-за их отсутствия на строительном штабе. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа.

У главы региона по ходу совещания возникли вопросы к Максиму Ряшину и Андрею Филатову, однако выяснилось, что вместо них сидят заместители. «Комарова была разгневана этим фактом и публично задалась вопросом — почему она находит время на участие в строительном штабе, а мэры — нет. В итоге губернатор распорядилась, чтобы со следующей недели все главы городов и районов в обязательном порядке присутствовали на совещании», — рассказал инсайдер.

За разъяснениями журналист URA.RU обратился в окружной департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей ХМАО. В их адрес был направлен запрос. Также письменное обращение отправлено в администрации Сургута, на момент публикации ответов не поступало. В пресс-службе мэрии Ханты-Мансийска не ответили на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор упрекнула зама во время обсуждения строительства ЖД-вокзала. Наталья Комарова уличила своего заместителя Азата Ислаева во лжи во время обсуждения хода строительства ЖД-вокзала в городе Пыть-Яхе.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова рассердилась на мэров Ханты-Мансийска и Сургута из-за их отсутствия на строительном штабе. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа. У главы региона по ходу совещания возникли вопросы к Максиму Ряшину и Андрею Филатову, однако выяснилось, что вместо них сидят заместители. «Комарова была разгневана этим фактом и публично задалась вопросом — почему она находит время на участие в строительном штабе, а мэры — нет. В итоге губернатор распорядилась, чтобы со следующей недели все главы городов и районов в обязательном порядке присутствовали на совещании», — рассказал инсайдер. За разъяснениями журналист URA.RU обратился в окружной департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей ХМАО. В их адрес был направлен запрос. Также письменное обращение отправлено в администрации Сургута, на момент публикации ответов не поступало. В пресс-службе мэрии Ханты-Мансийска не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор упрекнула зама во время обсуждения строительства ЖД-вокзала. Наталья Комарова уличила своего заместителя Азата Ислаева во лжи во время обсуждения хода строительства ЖД-вокзала в городе Пыть-Яхе.
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