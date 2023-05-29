Губернатор ХМАО разозлилась на мэров Ханты-Мансийска и Сургута

30 мая 2023 в 18:30 Размер текста - 17 +

Со следующей недели все главы участвуют в штабе Фото: Алексей Андронов © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова рассердилась на мэров Ханты-Мансийска и Сургута из-за их отсутствия на строительном штабе. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа. У главы региона по ходу совещания возникли вопросы к Максиму Ряшину и Андрею Филатову, однако выяснилось, что вместо них сидят заместители. «Комарова была разгневана этим фактом и публично задалась вопросом — почему она находит время на участие в строительном штабе, а мэры — нет. В итоге губернатор распорядилась, чтобы со следующей недели все главы городов и районов в обязательном порядке присутствовали на совещании», — рассказал инсайдер. За разъяснениями журналист URA.RU обратился в окружной департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей ХМАО. В их адрес был направлен запрос. Также письменное обращение отправлено в администрации Сургута, на момент публикации ответов не поступало. В пресс-службе мэрии Ханты-Мансийска не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор упрекнула зама во время обсуждения строительства ЖД-вокзала. Наталья Комарова уличила своего заместителя Азата Ислаева во лжи во время обсуждения хода строительства ЖД-вокзала в городе Пыть-Яхе.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова рассердилась на мэров Ханты-Мансийска и Сургута из-за их отсутствия на строительном штабе. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа. У главы региона по ходу совещания возникли вопросы к Максиму Ряшину и Андрею Филатову, однако выяснилось, что вместо них сидят заместители. «Комарова была разгневана этим фактом и публично задалась вопросом — почему она находит время на участие в строительном штабе, а мэры — нет. В итоге губернатор распорядилась, чтобы со следующей недели все главы городов и районов в обязательном порядке присутствовали на совещании», — рассказал инсайдер. За разъяснениями журналист URA.RU обратился в окружной департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей ХМАО. В их адрес был направлен запрос. Также письменное обращение отправлено в администрации Сургута, на момент публикации ответов не поступало. В пресс-службе мэрии Ханты-Мансийска не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор упрекнула зама во время обсуждения строительства ЖД-вокзала. Наталья Комарова уличила своего заместителя Азата Ислаева во лжи во время обсуждения хода строительства ЖД-вокзала в городе Пыть-Яхе.