Гладков высказался об атаке на автобус в Шебекино

Гладков: при атаке на автобус в Шебекино никто не пострадал
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Автобус в Шебекино был обстрелян из РСЗО «Град», сообщил Вячеслав Гладков Фото:
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ВСУ обстреливают Белгородскую область

Автобус в Шебекино, который атаковали Вооруженные силы Украины (ВСУ), был пустой в момент эвакуации. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он уточнил, что город был обстрелян снарядами из РСЗО «Град».

«ВСУ обстреляли город Шебекино снарядами „Града“. Информация (о пострадавших при эвакуации в автобусе — прим. URA.RU) не подтверждается ни главой округа, ни бригадой скорой помощи, которая осмотрела автобус, — он пустой», — написал Гладков в своем telegram-канале. Однако он уточнил, что при обстреле в другой точке Шебекино пострадал мужчина. Кроме того, в городе нет света.

Ранее Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли мирных жителей в Шебекино. Атака произошла во время эвакуации. URA.RU приводило сводку, что известно про обстрелы 1 июня.

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Автобус в Шебекино, который атаковали Вооруженные силы Украины (ВСУ), был пустой в момент эвакуации. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он уточнил, что город был обстрелян снарядами из РСЗО «Град». «ВСУ обстреляли город Шебекино снарядами „Града“. Информация (о пострадавших при эвакуации в автобусе — прим. URA.RU) не подтверждается ни главой округа, ни бригадой скорой помощи, которая осмотрела автобус, — он пустой», — написал Гладков в своем telegram-канале. Однако он уточнил, что при обстреле в другой точке Шебекино пострадал мужчина. Кроме того, в городе нет света. Ранее Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли мирных жителей в Шебекино. Атака произошла во время эвакуации. URA.RU приводило сводку, что известно про обстрелы 1 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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