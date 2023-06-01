В Белгороде взорвалось неизвестное устройство. Видео 01 июня 2023 в 19:11 Размер текста - 17 + В результате взрыва в Белгороде пострадали два человека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область В Белгороде сдетонировало неизвестное взрывное устройство. По предварительным данным беспилотник упал на проезжую часть, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «В Белгороде произошел взрыв неизвестного устройства. По предварительным данным, БПЛА упал на проезжую часть. Есть два пострадавших. Один мужчина с подозрением на сотрясение мозга бригадой скорой помощи доставляется во вторую городскую больницу. Второй мужчина с легкими ушибами от госпитализации отказался», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. По словам губернатора, в результате происшествия поврежден один автомобиль. По данным СМИ, российские спецслужбы проверяют информацию о падении еще одного БПЛА в Белгороде. По предварительным данным, второй летательный аппарат упал в районе улицы Кутузова, передает telegram-канал Baza. В Белгороде сдетонировало неизвестное взрывное устройство. По предварительным данным беспилотник упал на проезжую часть, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «В Белгороде произошел взрыв неизвестного устройства. По предварительным данным, БПЛА упал на проезжую часть. Есть два пострадавших. Один мужчина с подозрением на сотрясение мозга бригадой скорой помощи доставляется во вторую городскую больницу. Второй мужчина с легкими ушибами от госпитализации отказался», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. По словам губернатора, в результате происшествия поврежден один автомобиль. По данным СМИ, российские спецслужбы проверяют информацию о падении еще одного БПЛА в Белгороде. По предварительным данным, второй летательный аппарат упал в районе улицы Кутузова, передает telegram-канал Baza. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям