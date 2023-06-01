Минобороны РФ заявило о попытке вторжения в Шебекино

ВС РФ отразили атаки противника в Шебекино, сообщило Минобороны России
новость из сюжетаВСУ обстреливают Белгородскую область
ВС РФ сорвали попытку киевского режима провести теракт в Шебекино Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны России.
«Сегодня утром сорвана новая попытка киевского режима провести террористический акт в отношении гражданского населения города Шебекино», — говорится в
Уточняется, что формирования были отброшены и понесли огромные потери. Нарушения границ не допущено. В результате действий ВС РФ было уничтожено 30 террористов.
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