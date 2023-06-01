Минобороны РФ заявило о попытке вторжения в Шебекино

Минобороны: ВС России пресекли попытку вторжения украинских формирований в Шебекино
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Мобилизованные резервисты на полигоне в Донецкой области. ДНР, армия, военные, солдаты, оружие, стрелки, военные сборы, пехота, полигон, резервисты, мобилизованные, дрг, пехотинцы, разведчики, диверсанты, диверсионная группа
ВС РФ отразили атаки противника в Шебекино, сообщило Минобороны России Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

ВС РФ сорвали попытку киевского режима провести теракт в Шебекино Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны России.

«Сегодня утром сорвана новая попытка киевского режима провести террористический акт в отношении гражданского населения города Шебекино», — говорится в telegram-канале ведомства. Там уточнили, что российские военные самоотверженно отразили три атаки формирований противника.

Уточняется, что формирования были отброшены и понесли огромные потери. Нарушения границ не допущено. В результате действий ВС РФ было уничтожено 30 террористов.

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ВС РФ сорвали попытку киевского режима провести теракт в Шебекино Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны России. «Сегодня утром сорвана новая попытка киевского режима провести террористический акт в отношении гражданского населения города Шебекино», — говорится в telegram-канале ведомства. Там уточнили, что российские военные самоотверженно отразили три атаки формирований противника. Уточняется, что формирования были отброшены и понесли огромные потери. Нарушения границ не допущено. В результате действий ВС РФ было уничтожено 30 террористов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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