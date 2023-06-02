Генерал ВС США Милли разрушил планы Зеленского на контрнаступление ВСУ

Генерал ВС США Милли: американская техника не будет готова к контрнаступлению ВСУ
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Вооруженные силы Украины. stock, армия, украина, флаг, танк, ВСУ, stock
Техника понадобится Украине в долгосрочной перспективе Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Американские танки Abrams и истребители F-16 не будут готовы к контрнаступлению Вооруженных сил Украины. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников США Марк Милли.

«Подготовка украинских сил на передовых американских танках Abrams уже началась, но эти системы не будут готовы к контрудару ВСУ», — сказал Милли, его слова передает Daily Mail. Он отметил, что для подготовки воздушных сил также понадобится время.

По словам генерала, это оружие понадобится Украине в долгосрочной перспективе. Вероятнее всего, когда Россия начнет новое наступление.

Ранее военнослужащих ВСУ начали обучать обслуживанию американских танков M1 Abrams в Германии. В издании уточнили, что около 200 бойцов прошли общевойсковой инструктаж в Графенворе и Хоэнфельсе. Милли сообщал, что Вашингтон запретил использовать американское оружие для диверсий на российской территории, передает телеканал 360.

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Американские танки Abrams и истребители F-16 не будут готовы к контрнаступлению Вооруженных сил Украины. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников США Марк Милли. «Подготовка украинских сил на передовых американских танках Abrams уже началась, но эти системы не будут готовы к контрудару ВСУ», — сказал Милли, его слова передает Daily Mail. Он отметил, что для подготовки воздушных сил также понадобится время. По словам генерала, это оружие понадобится Украине в долгосрочной перспективе. Вероятнее всего, когда Россия начнет новое наступление. Ранее военнослужащих ВСУ начали обучать обслуживанию американских танков M1 Abrams в Германии. В издании уточнили, что около 200 бойцов прошли общевойсковой инструктаж в Графенворе и Хоэнфельсе. Милли сообщал, что Вашингтон запретил использовать американское оружие для диверсий на российской территории, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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