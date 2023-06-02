Генерал ВС США Милли разрушил планы Зеленского на контрнаступление ВСУ

Американские танки Abrams и истребители F-16 не будут готовы к контрнаступлению Вооруженных сил Украины. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников США Марк Милли.
«Подготовка украинских сил на передовых американских танках Abrams уже началась, но эти системы не будут готовы к контрудару ВСУ», — сказал Милли, его слова передает Daily Mail. Он отметил, что для подготовки воздушных сил также понадобится время.
По словам генерала, это оружие понадобится Украине в долгосрочной перспективе. Вероятнее всего, когда Россия начнет новое наступление.
Ранее военнослужащих ВСУ начали обучать обслуживанию американских танков M1 Abrams в Германии. В издании уточнили, что около 200 бойцов прошли общевойсковой инструктаж в Графенворе и Хоэнфельсе. Милли сообщал, что Вашингтон запретил использовать американское оружие для диверсий на российской территории, передает телеканал 360.
Американские танки Abrams и истребители F-16 не будут готовы к контрнаступлению Вооруженных сил Украины. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников США Марк Милли. «Подготовка украинских сил на передовых американских танках Abrams уже началась, но эти системы не будут готовы к контрудару ВСУ», — сказал Милли, его слова передает Daily Mail. Он отметил, что для подготовки воздушных сил также понадобится время. По словам генерала, это оружие понадобится Украине в долгосрочной перспективе. Вероятнее всего, когда Россия начнет новое наступление. Ранее военнослужащих ВСУ начали обучать обслуживанию американских танков M1 Abrams в Германии. В издании уточнили, что около 200 бойцов прошли общевойсковой инструктаж в Графенворе и Хоэнфельсе. Милли сообщал, что Вашингтон запретил использовать американское оружие для диверсий на российской территории, передает телеканал 360.